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AH股新聞

04/03/2025 08:12

《神州頭條》財經報章頭版摘要：讓新質生產力釋放更加強勁動力

　　《經濟通通訊４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
向著中國式現代化奮力進發
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２４年經濟總量突破１３０萬億元（人民幣．下同），同比增長５％；製造業總體規模連續
保持全球第一；外貿規模再創新高??中國仍然是世界經濟增長的重要引擎。錨定新坐標、描繪
新藍圖，全國兩會既是議大事、謀大計的重要平台，也是觀大局、察大勢的關鍵窗口。
　
代表委員：多維施策優化科技創新生態圈
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全國政協十四屆三次會議３月４日開幕。ＤｅｅｐＳｅｅｋ、宇樹科技人形機器人的火熱現象已
引發全國兩會代表委員的關注，如何進一步優化科技創新生態圈則是他們熱議的話題。企業的「
創新主體」地位、鼓勵創新的「市場環境」、「資本支持」是不少代表委員建言獻策的關鍵詞。
　
推動上市公司持續提升投資價值
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「中國中車一直高度重視所屬上市公司在資本市場的表現，推動所屬上市公司持續提升投資價值
、加強市值管理。」全國政協委員、中國中車董事長孫永才日前在接受中國證券報專訪時表示，
公司將結合實際情況，密切關注政策動向，積極研究用好資本市場提供的各類融資產品、股權激
勵、增持回購等工具，優化資源投向和業務布局，為企業經營、重組整合、市場化改革等更好地
賦能。
　
　
《上海證券報》
　
向著中國式現代化奮力進發
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２４年經濟總量突破１３０萬億元，同比增長５％；製造業總體規模連續保持全球第一；外
貿規模再創新高??中國仍然是世界經濟增長的重要引擎。錨定新坐標、描繪新藍圖，全國兩會
既是議大事、謀大計的重要平台，也是觀大局、察大勢的關鍵窗口。
　
外資金融機構熱切關注兩會：感受中國經濟強勁發展脈動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在２０２５年全國兩會即將召開之際，多位外資金融機構人士積極前瞻政策走向，並熱切關注著
今年全國兩會上將釋放出的有關結構性改革、擴大內需、金融開放等方面的更強信號。
　
持續推進「提質增效重回報」行動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全國政協委員、上交所總經理蔡建春３日在全國政協經濟界別駐地對記者表示，上交所「提質增
效重回報」行動推出近一年，已有１２００餘家滬市公司參與，有４００餘家公司對照行動方案
設定的目標披露了半年度評估報告。投資者回報大幅提升，２０２４年滬市公司累計分紅約
１﹒９萬億元，再創新高；回購及增持金額是上一年的一倍。
　
　
《證券時報》
　
讓新質生產力釋放更加強勁動力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全國政協十四屆三次會議３月３日舉行新聞發布會。大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次
大會有關情況。據劉結一介紹，全國政協十四屆三次會議將於３月４日下午３時在人民大會堂開
幕，３月１０日上午閉幕，會期６天。
　
共赴春約踏浪行
＝＝＝＝＝＝＝
２０２５年是「十四五」規畫收官之年，也是　「十五五」謀篇布局之年。今年的政府工作報告
將如何設定全年經濟發展目標，如何實施更加積極有為的宏觀政策、擴大國內需求、穩住樓市股
市、擴大高水平對外開放??各界高度期待全國兩會發出堅定有力的「穩預期、強信心」信號。
　
　
代表委員與會履職，共商資本市場發展大計
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月３日，出席２０２５年全國兩會的代表委員陸續現身駐地酒店。今年全國兩會不少代表委員
特別關注上市公司高質量發展，並就上市公司如何通過併購重組做大做強等建言獻策。（ｌｃ）

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