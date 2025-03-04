《神州經脈》全國兩會揭幕，中國多招反制美關稅，滬指縮量反彈

《神州經脈》美國今日（４日）起對中國進口商品累計加徵２０％關稅，中國隨即祭出反制

措施；同日全國政協會議開幕，政策扶持暖風下半導體和人工智能板塊領漲，幫助抵銷了關稅加

碼帶來的負面衝擊。滬綜指今日先跌後回，收升０﹒２２％，止兩連跌，報３３２４﹒２１點，

深成指亦收升０﹒２８％，創業板指則跌０﹒２９％。



市場觀望兩會政策風向，交易額節節驟降，兩市全日成交約１﹒４４萬億元（人民幣．下同

），較上個交易日縮量１８９２億元或１２％，成交量連續三日走低。



交易員認為，全國兩會期間人民幣大概率持穩，以應對內外部的不確定性。人民幣兌一美元

即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２７８８，較上個交易日４時３０分收盤價升１４３點子，止

三連跌，創２月２７日以來近一周新高，全日在７﹒２７６３至７﹒２８９３之間波動。今日人

民幣兌一美元中間價報７﹒１７３９，較上個交易日升６點子，與市場預測偏離收窄至１０００

點以內，上個交易日報７﹒１７４５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國對中國進口商品再加徵１０％關稅（累計加徵２０％）在北京時間今日下午１時正式

生效，國務院關稅稅則委員會隨即宣布，自２０２５年３月１０日起，對原產於美國的部分進口

商品加徵關稅，其中，對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵１５％關稅，對高粱、大豆、豬肉、牛肉

、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵１０％關稅。２０２５年３月１０日之前貨物已從啟運地啟

運，並於２０２５年３月１０日至２０２５年４月１２日進口的不加徵。中國外交部發言人林劍

表示，中國人民從來不信邪、不怕鬼，從來不吃霸道霸凌那一套，美方如果執意打關稅戰、貿易

戰或者別的甚麼戰，中方將奉陪到底。



２﹒ 商務部今日表示，中方已在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施。商務部

同日宣布，即日起將特科姆、搖桿舵公司等１０家美國公司列入不可靠實體清單，禁止有關企業

從事與中國有關的進出口活動及禁止在中國境內新增投資，指有關公司或參與對台軍售，或與台

開展所謂軍事技術合作。同時，即日起將萊多斯公司等１５家危害中國國家安全和利益的美國實

體列入出口管制管控名單，禁止向它們出口兩用物項。此外，商務部此前於２月４日決定將美國

因美納公司（Ｉｌｌｕｍｉｎａ，Ｉｎｃ）列入不可靠實體清單，今日公布對因美納採取的不可

靠實體清單處理措施，決定禁止其對華出口基因測序儀。



３﹒ 全國政協十四屆三次會議今日下午３時在北京人民大會堂開幕，習近平等黨和國家領導人

出席開幕會，與會全國政協委員審議通過政協第十四屆全國委員會第三次會議議程，聽取政協全

國委員會常務委員會工作報告和政協全國委員會常務委員會關於政協十四屆二次會議以來提案工

作情況的報告。



４﹒ 十四屆全國人大三次會議今日舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉介紹，十四屆全國人大

三次會議將於３月５日上午開幕，３月１１日下午閉幕，會期７天，共安排３次全體會議，審查

２０２４年國民經濟和社會發展計劃執行情況與２０２５年國民經濟和社會發展計劃草案的報告

、２０２５年國民經濟和社會發展計劃草案；審查２０２４年中央和地方預算執行情況與

２０２５年中央和地方預算草案的報告、２０２５年中央和地方預算草案；審議全國人民代表大

會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法

（修正草案）》的議案。



５﹒ 婁勤儉在發布會上表示，當前中國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，但中國經濟基礎穩、

優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，「中國經濟從來都是在風雨

洗禮中成長、在歷經考驗中壯大，我們對中國經濟的前景充滿信心」。他又指，

ＤｅｅｐＳｅｅｋ公司取得的重大進展，代表著一批中國公司在人工智能領域的崛起。

ＤｅｅｐＳｅｅｋ公司堅持開放開源的技術路線，開源共享推動了人工智能技術在全球的普遍應

用，為世界貢獻了「中國智慧」。通過ＤｅｅｐＳｅｅｋ這類公司的興起，可以看到中國在科技

發展上的創新性和包容性。



６﹒ 據《路透》引述知情人士透露，中國料快於本月發布指導意見，鼓勵在全國範圍內使用開

源ＲＩＳＣ－Ｖ芯片。該指導意見由八個政府機構聯合起草，包括中央網信辦、工業和信息化部

、科學技術部和國家知識產權局。此前坊間有不少討論認為，開源ＲＩＳＣ－Ｖ芯片是解決中國

芯片「卡脖子」的有效方式。



７﹒ 北京經濟技術開發區（北京亦莊）宣布，將於４月１３日舉行北京亦莊半程馬拉松賽，全

球首個人形機器人半程馬拉松賽將同期舉行。人形機器人將與運動員在起點同時鳴槍起跑，共跑

同一路線，但擁有單獨賽道，全程採用鐵馬隔離或綠化帶隔離的方式保障人機安全。比賽期間，

機器人可更換電池，也可更換機器人接力，最後依據比賽過程中完賽時間、機器人更換次數進行

綜合評價，冠、亞、季軍獎金分別為５０００元、４０００元、３０００元，還有完賽獎、最優

耐力獎、最佳人氣獎、最佳步態獎、最佳形態創意獎等系列獎項，人形機器人研發團隊也將有豐

厚獎勵。



８﹒ 美國總統特朗普周一就對華關稅將上調至何種地步表示，要取決於北京在人民幣上的做法

，並要看中國會如何反制，但不認為中國會報復太多。特朗普還表示，他告訴中國和日本領導人

不能繼續讓本幣貶值，因為此舉對美國不公平，「我已經給習主席和日本領導人打了電話，說你

們不能繼續讓本幣貶值」。（ｓｌ）

