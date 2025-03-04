《鍾之日記》中美互加關稅，比亞迪大抽水

《鍾之日記》３月４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國對中國、加拿大和墨西哥商品的新關稅如期於３月４日生效，其中對中國商品的稅率較

早前翻倍至２０％，港股今日受外圍消息影響大幅低開。比亞迪（０１２１１）開展歷代級配股

籌資行動，更拖累車股集體向下，港股早段最多跌４５９點。



中國午後祭出反制措施：包括對部分美國農產品加徵１０％－１５％關稅，將１５家美國實

體列入出口管制管控名單，再對１０家涉台軍售企業實施制裁等。同日下午，全國政協會議開幕

，市場關注兩會政策信號。恒指盤中跌幅收窄，午後曾倒升，最終恒生指數全日跌６４點或

０﹒３％，收報２２９４１，主板成交逾２６９５億元。



滬深股市今日低開反彈，政策扶持下半導體和人工智能板塊領漲，幫助抵銷了關稅加碼帶來

的負面衝擊。滬綜指收升０﹒２２％，止兩連跌，報３３２４﹒２１點，深成指亦收升

０﹒２８％，創業板指則跌０﹒２９％。市場觀望兩會政策風向，交易額節節驟降，兩市全日成

交約１﹒４４萬億元人民幣，較上個交易日縮量１２％，成交量連續三日走低。



板塊方面，半導體午後急升，全日漲幅達２﹒７％。《路透》援引消息人士報道，中國計劃

發布指導意見，鼓勵在全國範圍內使用開源ＲＩＳＣ－Ｖ芯片。目前中國政府正加快努力遏制對

西方技術的依賴，料政策指導意見最快將於本月發布。另外，人工智能板塊亦走強。十四屆全國

人大三次會議新聞發言人婁勤儉表示，政府高度重視人工智能（ＡＩ）技術的發展和風險防範；

中國依法保護數據隱私和安全，同時反對泛化國家安全概念，反對將經貿科技問題政治化。



＊比亞迪折讓配股，股價挫近６﹒８％＊



比亞迪周一（３日）收市後完成配售１﹒２９８億股新Ｈ股，每股配股價３３５﹒２元，較

比亞迪前一收市價折讓７﹒８％。比亞迪配股集資４３５﹒１億元，扣除費用後淨籌資

４３３﹒８３億元，成為自２０２１年美團（０３６９０）破紀錄上市後集資１００億美元後，

港股近４年最大額的配股集資。



比亞迪表示，是次配售所得款項淨額擬用作集團研發投入、海外業務發展、補充營運資金以

及一般企業用途。是次配股整體協調人、配售代理及資本市場中介人包括高盛、瑞銀、中信。阿

聯酋Ａｌ－Ｆｕｔｔａｉｍ家族辦公室作為戰略投資者也參與本次交易。



公司還指，在智能化和高端化領域，本次融資將助力比亞迪全方位提升技術實力，把握下半

場智能化發展的重要機遇，並持續推出滿足消費者多元化需求的產品，塑造新能源時代的世界級

品牌。此外，本次融資亦將顯著增強公司資本實力，提高經營狀況的穩健性。



大摩最新報告指出，收到大量投資者查詢「為何是現在（配股）？」該行指出，比亞迪過去

一個月股價累升３２％，大幅跑贏恒指同期升幅，其進取的海外擴張計劃、非核心科技創新投資

都需要大量資本支持，但坦言大部分與該行溝通的投資者都對比亞迪配股時機感驚訝。大摩續指

，投資者憂慮配股是否反映比亞迪以至行業已接近短期頂部，以及其他車廠會否仿效。該行認為

，此類憂慮連同貿易糾紛升級、對人型機械人熱潮減退都可能令整個行業氣氛轉弱。大摩對比亞

迪目標價２７０元相對保守，投資評級為「與大市同步」。



比亞迪今日開市跌７﹒５％，低位見３３４元或跌８﹒１％，全日收挫６﹒８％，報３３９

元，為表現最差藍籌。車股集體向下，吉利汽車（００１７５）挫５﹒７％，蔚來

（０９８６６）瀉４﹒６％，理想（０２０１５）跌３﹒２％，小鵬汽車（０９８６８）收低

３％。



＊標普：中資銀行借助ＤｅｅｐＳｅｅｋ或帶來授信風險＊



ＤｅｅｐＳｅｅｋ橫空出世，掀起內地各行各業的ＡＩ熱。中金公司發布研報指出，ＡＩ有

望驅動銀行、保險等機構加速技術替代。從行業特性看，金融業數據密度高、流程標準化程度強

，在風控、營銷等領域具備ＡＩ賦能的天然土壤。



對於ＡＩ會否有利銀行業發展，標普全球評級就認為，中資銀行採用ＡＩ有望節約成本，但

也可能使其風險管理面臨挑戰。激進地將ＡＩ工具用於授信可能會造成潛在的資產質量問題，其

弊將大於業務經營所獲之利。



截至今年２月，至少１９家中資銀行已嘗試通過使用ＤｅｅｐＳｅｅｋ來實現業務轉型。標

普指，廣泛採用生成式ＡＩ有望簡化部分資源密集型工作。但生成式ＡＩ的應用也可能威脅銀行

的風控。特別是在消費金融和小額貸款領域，部分信用模型和評分卡風險管理結果好壞參半。



中資銀行股今日跌多升少，工商銀行（０１３９８）、中國銀行（０３９８８）跌０﹒７％

、農行（０１２８８）跌０﹒６％，交通銀行（０３３２８）跌０﹒４５％，建設銀行

（００９３９）升０﹒３％，郵儲銀行（０１６５８）升０﹒６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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