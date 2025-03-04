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AH股新聞

04/03/2025 15:38

【大國博弈】外交部回應美加稅：中國人民從來不吃霸道霸凌那一套

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國對中國加徵累計２０％的關稅，中方今日午後採取一系列反
制措施，外交部例行記者會上，發言人林劍表示，美方執意以芬太尼問題為借口，再次對中國輸
美產品加徵關稅，中方多次闡明了反對立場，採取的反制措施完全是維護自身權益的正當必要之
舉。
　
　　林劍指出，芬太尼問題的根源在於美國自身，中方出於人道主義和對美國人民的友好情誼，
採取有力的措施，幫助美國應對芬太尼問題，這是有目共睹的，美國各界人士多次向中方表示感
謝。美方非但不領情，反而對中國抹黑推責，通過加徵關稅施壓訛詐，這是恩將仇報，不僅解決
不了美國自身的問題，還將嚴重衝擊雙方在禁毒領域的對話合作。　
　
　　林劍重申，中國人民從來不信邪、不怕鬼，從來不吃霸道霸凌那一套。施壓、脅迫和威脅不
是同中方打交道的正確方式，對中國搞極限施壓，那是找錯了對象，打錯了算盤。美方如果真想
解決芬太尼問題，就應該在平等、尊重、互惠的基礎上同中方磋商，解決各自關切。美方如果別
有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或者別的甚麼戰，中方將奉陪到底。中方奉勸美方收起霸凌的嘴
臉，趁早回到對話合作的正確軌道上來。（ｒｙ）

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