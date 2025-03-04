【大國博弈】商務部對美國光纖產品發起全國首宗反規避調查

《經濟通通訊社４日專訊》中國商務部今日傍晚發布公告，即日起對美國相關光纖產品發起

反規避調查。這是中國啟動的首宗反規避調查。



公告指，商務部於今年２月１０日收到長飛光纖光纜股份有限公司（下稱「申請人」）提交

的關於對美國相關光纖產品發起反規避調查的申請書。申請人主張，美國光纖生產商及（或）出

口商，以相關截止波長位移單模光纖規避對原產於美國的非色散位移單模光纖反傾銷措施，請求

商務部對此進行反規避調查並採取反規避措施。



商務部對申請書及相關證據進行了審查，認為申請人的主張以及所提交的表面證據符合反規

避調查立案要求。商務部因此根據相關法例規定，決定自２０２５年３月４日起，對原產於美國

的進口相關截止波長位移單模光纖可能規避對原產於美國的非色散位移單模光纖反傾銷措施進行

調查。



商務部發言人介紹，反規避調查旨在確保貿易救濟措施的實施效果，不少世貿組織成員都有

反規避調查實踐。調查機關將依法開展調查，充分保障各利害關係方權利，並根據調查結果客觀

公正作出裁決。



商務部自２０１１年４月２１日起，對原產於美國的進口非色散位移單模光纖徵收反傾銷稅

，實施期限５年，至今兩次延期實施，期間將所適用反傾銷稅稅率調整為目前的３３﹒３％－

７８﹒２％。（ｓｌ）

