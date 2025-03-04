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AH股新聞

04/03/2025 09:29

《Ａ股行情》兩會開幕之際，美國加稅生效，滬綜指低開０﹒５％

　　《經濟通通訊社４日專訊》一年一度的全國兩會拉開帷幕，今日中午１２點全國人大將舉行
新聞發布會，全國政協會議下午３點在人民大會堂開幕。與此同時，美國總統特朗普宣布，當地
時間周二（４日）起，對中國商品徵收２０％新關稅措施將如期生效。
　
　　中美貿易戰升溫背景下，北京會否在兩會推出刺激計劃備受關注，滬深股市今早集體低開，
滬綜指低開０﹒５％，報３３００﹒５點，深成指低開０﹒８５％，創業板指低開１﹒１６％。
固態電池概念盤初大幅回吐。
　
　　中國商務部發言人就美方宣布以芬太尼等問題為由，再次加徵關稅表示強烈不滿，堅決反對
，將採取反制措施堅定維護自身權益。中方敦促美方尊重其他國家權益，立即撤回無理無據、損
人不利己的單邊關稅措施。希望美方客觀、理性看待和處理問題，盡快回到通過平等對話妥善解
決分歧的正確軌道。不過，美國總統特朗普在白宮表示，對華關稅加至何種程度取決於北京在人
民幣上的做法；他並補充，不認為中國會報復太多。內地《環球時報》昨日引述消息指中國正擬
定反制措施，包括對原產於美國的農食產品加徵關稅。
　
　　另外，《證券日報》引述專家報道，為支持實體經濟，貸款利率仍有下行空間，銀行仍然需
要通過降低存款利率來緩解淨息差壓力，總體來看，未來中國各類銀行的存款利率仍然有下調的
空間和可能。
　
　　人行今日進行的３８２億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有３１８５億元逆回
購到期，即今日淨回籠２８０３億元。（ｒｙ）

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