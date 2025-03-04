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AH股新聞

04/03/2025 11:40

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒０１％，機器人、軍工股逆市升

　　《經濟通通訊社４日專訊》中美貿易戰持續，滬深股市今早集體低開，滬綜指盤中一度翻紅
、惟上午收市時仍跌０﹒０１％，報３３１６﹒６７點，深成指亦軟０﹒１５％，創業板半日收
跌０﹒９４％。兩市上午成交額僅８５２８億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段大減
２１０７億元或兩成。全國政協會議今日下午開幕，投資市場略顯觀望。
　
　　人形機器人概念股早盤走強，板塊半日升逾３﹒３％，兆威機電（深：００３０２１）、智
微智能（深：００１３３９）及捷昌驅動（滬：６０３５８３）升１０％等多股漲停；各地陸續
出台支持機器人產業發展的措施。深圳市科技創新局印發《深圳市具身智能機器人技術創新與產
業發展行動計劃（２０２５－２０２７年）》提到，重點支持具身智能機器人核心零部件、ＡＩ
芯片、仿生靈巧手、基座及垂直領域大模型、本體控制等關鍵核心技術攻關。杭州市富陽區經濟
和信息化局印發《杭州市富陽區未來產業培育行動計劃（２０２５－２０２６年）》，將緊扣杭
州市未來產業方案，結合富陽實際，優先發展六大未來產業：前沿新材料、人形機器人、低空經
濟、合成生物、氫能與儲能、空天信息。
　
　　另外，軍工股走強，北方長龍（深：３０１３５７）、雲鼎科技（深：０００４０９）、新
興裝備（深：００２９３３）紛紛升停。個股漲多跌少，滬深兩市共３１４３隻個股上漲。下跌
方面，固態電池陷入調整，半日跌３％，石油、房地產股跌幅靠前。（ｒｙ）

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