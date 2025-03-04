《Ａ股行情》中美貿易戰開打，兩會啟幕，滬綜指收升０﹒２２％

《經濟通通訊社４日專訊》美國宣布對中國加徵２０％關稅今日生效，中國午後祭出反制措

施：包括對原產於美國的進口農產品加徵１０％－１５％關稅，對１５家美國實體列入出口管制

管控名單；此外，再啟用「不可靠實體清單」對１０家涉台軍售企業實施制裁等。同一日，全國

政協會議開幕，政策扶持暖風下半導體和人工智能板塊領漲，幫助抵銷了關稅加碼帶來的負面衝

擊。滬綜指今日先跌後回，收升０﹒２２％，止兩連跌，報３３２４﹒２１點，深成指亦收升

０﹒２８％，創業板指則跌０﹒２９％。



市場觀望兩會政策風向，交易額節節驟降，兩市全日成交約１﹒４４萬億元（人民幣．下同

），較上個交易日縮量１８９２億元或１２％，成交量連續三日走低。



＊半導體急升，傳國家鼓勵使用開源ＲＩＳＣ－Ｖ芯片＊



板塊方面，半導體午後急升，全日漲幅達２﹒７％，芯原股份（滬：６８８５２１）及紫光

國微（深：００２０４９）等漲停。《路透》援引消息人士報道，中國計劃發布指導意見，鼓勵

在全國範圍內使用開源ＲＩＳＣ－Ｖ芯片。目前中國政府正加快努力遏制對西方技術的依賴，料

政策指導意見最快將於本月發布。



人工智能板塊亦走強，億通科技（深：３００２１１）、賽為智能（深：３０００４４）升

２０％封板。十四屆全國人大三次會議新聞發言人婁勤儉表示，政府高度重視人工智能（ＡＩ）

技術的發展和風險防範；中國依法保護數據隱私和安全，同時反對泛化國家安全概念，反對將經

貿科技問題政治化。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８８５﹒２２ －０﹒０８

上證指數 ３３２４﹒２１ ＋０﹒２２ ５６８７﹒２８

深證成指 １０６７９﹒４４ ＋０﹒２８ ８６６８﹒５０

創業板指 ２１９０﹒０８ －０﹒２９

科創５０ １０８０﹒６６ ＋１﹒７２

Ｂ股指數 ２６２﹒６０ ＋０﹒０２ １﹒８０

深證Ｂ指 １２１１﹒６４ ＋０﹒０３ ０﹒４９

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