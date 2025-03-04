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AH股新聞

04/03/2025 15:06

《Ａ股行情》中美貿易戰開打，兩會啟幕，滬綜指收升０﹒２２％

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國宣布對中國加徵２０％關稅今日生效，中國午後祭出反制措
施：包括對原產於美國的進口農產品加徵１０％－１５％關稅，對１５家美國實體列入出口管制
管控名單；此外，再啟用「不可靠實體清單」對１０家涉台軍售企業實施制裁等。同一日，全國
政協會議開幕，政策扶持暖風下半導體和人工智能板塊領漲，幫助抵銷了關稅加碼帶來的負面衝
擊。滬綜指今日先跌後回，收升０﹒２２％，止兩連跌，報３３２４﹒２１點，深成指亦收升
０﹒２８％，創業板指則跌０﹒２９％。
　
　　市場觀望兩會政策風向，交易額節節驟降，兩市全日成交約１﹒４４萬億元（人民幣．下同
），較上個交易日縮量１８９２億元或１２％，成交量連續三日走低。
　
＊半導體急升，傳國家鼓勵使用開源ＲＩＳＣ－Ｖ芯片＊
　
　　板塊方面，半導體午後急升，全日漲幅達２﹒７％，芯原股份（滬：６８８５２１）及紫光
國微（深：００２０４９）等漲停。《路透》援引消息人士報道，中國計劃發布指導意見，鼓勵
在全國範圍內使用開源ＲＩＳＣ－Ｖ芯片。目前中國政府正加快努力遏制對西方技術的依賴，料
政策指導意見最快將於本月發布。
　
　　人工智能板塊亦走強，億通科技（深：３００２１１）、賽為智能（深：３０００４４）升
２０％封板。十四屆全國人大三次會議新聞發言人婁勤儉表示，政府高度重視人工智能（ＡＩ）
技術的發展和風險防範；中國依法保護數據隱私和安全，同時反對泛化國家安全概念，反對將經
貿科技問題政治化。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８８５﹒２２　　－０﹒０８　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３２４﹒２１　　＋０﹒２２　　　　５６８７﹒２８　　
　　深證成指　　１０６７９﹒４４　＋０﹒２８　　　　８６６８﹒５０　　
　　創業板指　　２１９０﹒０８　　－０﹒２９　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０８０﹒６６　　＋１﹒７２　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６２﹒６０　　＋０﹒０２　　　　　１﹒８０　　　　
　　深證Ｂ指　　１２１１﹒６４　　＋０﹒０３　　　　　０﹒４９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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