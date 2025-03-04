《中國要聞》雀巢將全資控股徐福記，達成協議收購剩餘四成股份

《經濟通通訊社４日專訊》全球食品巨頭雀巢昨日在其官網宣布，已與徐氏家族達成協議，

收購徐福記剩餘４０％股份，將實現對徐福記全資控股。雀巢表示，通過這次交易，徐福記將會

更廣泛、更便捷地獲取雀巢的全球品牌和產品資源，以實現其增長目標。雀巢也可以通過徐福記

的既有優勢，特別是其強大的分銷網絡，來發展國內的零食和糖果業務。



公開資料顯示，徐福記１９９２年由徐氏四兄弟在東莞創立，為內地知名糖果品牌，

２０１１年與雀巢「聯姻」。當時雀巢以１７億美元收購徐福記６０％股權，成為徐福記控股股

東，而這場交易被視為外資巨頭搶灘中國糖果市場的標誌性事件。



２０１０年，徐福記營收為４３﹒１億元人民幣，淨利潤為６﹒０２億元人民幣，在內地擁

有四家大型工廠、１﹒６萬名員工。在２０２４年財報中，雀巢指出，「基於徐福記和脆脆鯊的

穩健增長，以及新品上市和電商增長的推動，公司糖果業務實現了中個位數的增長」。２０２４

年，雀巢在大中華區實現銷售額約５０億瑞士法郎，同比有機增長率（排除併購等因素影響後的

自然增長）為２﹒１％；在區內全部銷售額中，糖果業務佔比為１６﹒１％，在全球銷售額中，

糖果業務佔比為９﹒２％。（ｓｌ）

