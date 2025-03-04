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AH股新聞

04/03/2025 11:36

盒馬Ｘ會員店將關剩５家：聚焦盒馬鮮生逆勢擴張，將全年開近百家

　　《經濟通通訊社４日專訊》盒馬Ｘ會員店微信公眾號近日發布消息稱，上海３家盒馬Ｘ會員
店將自４月１日起停止營業，分別為大場店、高青店、東虹橋店。該３家門店關閉後，盒馬Ｘ會
員店在全國僅剩５家，分別為上海２家，北京、南京和蘇州各１家。
　
　　《經濟觀察報》引述盒馬方面回應稱，此次關店是主動調整，旨在使業務更聚焦；今年盒馬
會持續聚焦盒馬鮮生業態的逆勢擴張，新的財年將開出近１００家盒馬鮮生店，將進入幾十個新
城。
　
　　盒馬ＣＥＯ嚴筱磊曾在２０２４年底的內部信中透露，公司將聚焦於盒馬鮮生和盒馬ＮＢ兩
大核心業態。
　
　　盒馬Ｘ是類似山姆、開市客的倉儲式會員店，首家盒馬Ｘ於２０２０年１０月在上海開業，
隨後在長三角地區和北京市場拓展。截至２０２２年年末，盒馬付費會員規模接近３００萬，佔
註冊會員的５％。截至２０２３年１０月，盒馬Ｘ會員店已在內地開設１０家門店，分布於上海
、北京、南京、蘇州等地。
　
　　與此同時，沃爾瑪日前發布的財報顯示，截至２０２５年１月，山姆中國門店數達５３家，
過去１２個月新增６家，進駐城市從一、二線下沉至三線。據其規劃，未來三年，山姆每年將新
開６至７家門店，２２家在建及籌開項目已排至２０２７年。
　
　　有零售行業人士認為，盒馬Ｘ會員店的調整與關店，反映出這一領域的競爭日益激烈，同時
也揭示了倉儲會員店模式在中國市場面臨的挑戰與機遇。倉儲會員店這一零售業態能夠發展迅速
，一個最核心的原因是其能夠提供差異化的高性價比商品，同時，單店盈利能力與調整靈活性也
是影響其發展的重要因素。（ｓｌ）

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