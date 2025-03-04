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AH股新聞

04/03/2025 12:33

【ＡＩ】中國據報將發布政策鼓勵全國使用開源ＲＩＳＣ－Ｖ芯片

　　《經濟通通訊社４日專訊》據《路透》引述知情人士透露，中國計劃發布指導意見，鼓勵在
全國範圍內使用開源ＲＩＳＣ－Ｖ芯片。目前中國政府正加快努力遏制對西方技術的依賴。
　
　　消息人士指，促進使用ＲＩＳＣ－Ｖ芯片的政策指導意見最快將於本月發布，不過最終日期
可能會有變化。他們補充稱，該指導意見由八個政府機構聯合起草，其中包括中央網信辦、工業
和信息化部、科學技術部和國家知識產權局。
　
　　此前坊間有不少討論認為，開源ＲＩＳＣ－Ｖ芯片是解決中國芯片「卡脖子」的有效方式。
　
　　據《紐約時報》２０２４年初的一篇報道指出，ＲＩＳＣ－Ｖ的技術是從美國加利福尼亞州
一所大學的計算機實驗室發展出來，已成為各種芯片處理計算任務的基礎。ＲＩＳＣ－Ｖ意思是
「第五代精簡指令集」，本質上為設計智能手機、硬碟驅動器、Ｗｉ－Ｆｉ路由器和平板計算機
等設備使用的處理器提供一種通用語言。由於任何人都能從互聯網上免費下載ＲＩＳＣ－Ｖ指令
集，它已成為中國公司和政府機構的核心工具，他們盼在半導體設計方面擁有與美國相同的高超
技藝。美國國會議員２０２３年底已開始研究ＲＩＳＣ－Ｖ的潛在風險，並討論如何擴大限制範
圍，以免讓美國公民在ＲＩＳＣ－Ｖ方面幫助中國。（ｓｌ）

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