【大國博弈】中國列１０美企入不可靠實體清單、１５家列出口管制

《經濟通通訊社４日專訊》美國對中國進口商品再加徵１０％關稅（累計加徵２０％）的措

施在當地時間３月４日（北京時間今日下午１時）正式生效。中國商務部隨即宣布，為維護國家

主權、安全和發展利益，根據相關法律法規，決定將特科姆、搖桿舵公司等１０家公司列入不可

靠實體清單，禁止有關企業從事與中國有關的進出口活動及禁止在中國境內新增投資。商務部指

它們或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作。措施自公布之日起實施。



商務部同時宣布，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將萊多斯公司等

１５家危害中國國家安全和利益的美國實體列入出口管制管控名單，禁止向該１５家美國實體出

口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。特殊情況下確需出口的，出口經營者應當

向商務部提出申請。措施自公布之日起正式實施。（ｓｌ）



被列入不可靠實體清單的１０家美國實體：

１﹒ 特科姆公司（ＴＣＯＭ， Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ）

２﹒ 搖桿舵公司（Ｓｔｉｃｋ Ｒｕｄｄｅｒ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ ＬＬＣ）

３﹒ 特勵達．布朗工程公司（Ｔｅｌｅｄｙｎｅ Ｂｒｏｗｎ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，

Ｉｎｃ﹒）

４﹒ 亨廷頓．英格爾斯工業公司（Ｈｕｎｔｉｎｇｔｏｎ Ｉｎｇａｌｌｓ

Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ｉｎｃ﹒）

５﹒ 航空防務公司（Ｓ３ ＡｅｒｏＤｅｆｅｎｓｅ）

６﹒ 立方公司（Ｃｕｂｉｃ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）

７﹒ 文本礦公司（ＴｅｘｔＯｒｅ）

８﹒ ＡＣＴ１聯邦公司（ＡＣＴ１ Ｆｅｄｅｒａｌ）

９﹒ 埃克索維拉公司（Ｅｘｏｖｅｒａ）

１０﹒ 扁平地球管理公司（Ｐｌａｎａｔｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｇｒｏｕｐ）



被列入出口管制管控名單的１５家美國實體：

１﹒ 萊多斯公司（Ｌｅｉｄｏｓ）

２﹒ 吉布斯和考克斯公司（Ｇｉｂｂｓ＆Ｃｏｘ， Ｉｎｃ﹒）

３﹒ 監控研究公司（ＩＰ Ｖｉｄｅｏ Ｍａｒｋｅｔ Ｉｎｆｏ， Ｉｎｃ。）

４﹒ ＳｏｕｒｃｅＭａｐ公司（Ｓｏｕｒｃｅｍａｐ， Ｉｎｃ﹒）

５﹒ 斯凱迪奧公司（Ｓｋｙｄｉｏ， Ｉｎｃ﹒）

６﹒ 急速飛行公司（Ｒａｐｉｄ Ｆｌｉｇｈｔ ＬＬＣ）

７﹒ 紅色六方案公司（Ｒｅｄ Ｓｉｘ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ）

８﹒ 護盾人工智能公司（Ｓｈｉｅｌｄ ＡＩ， Ｉｎｃ﹒）

９﹒ 浩劫人工智能公司（ＨａｖｏｃＡＩ）

１０﹒ 尼羅斯科技公司（Ｎｅｒｏｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）

１１﹒ Ｇｒｏｕｐ Ｗ公司（Ｇｒｏｕｐ Ｗ）

１２﹒ 愛爾康公司（Ａｅｒｋｏｍｍ Ｉｎｃ﹒）

１３﹒ 通用原子航空系統公司（Ｇｅｎｅｒａｌ Ａｔｏｍｉｃｓ

Ａｅｒｏｎａｕｔｉｃａｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ， Ｉｎｃ﹒）

１４﹒ 通用動力陸地系統公司（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｌａｎｄ

Ｓｙｓｔｅｍｓ）

１５﹒ 宇航環境公司（Ａｅｒｏ Ｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）

（ｓｌ）

