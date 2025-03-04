【兩會焦點】交銀國際譚岳衡：加快推進內地科企進入香港資本市場

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》全國政協委員、交銀國際董事譚岳衡表示，

要吸引更多優質創科企業到香港上市，改善香港資本市場素質，以此帶動提升香港金融中心國際

層級。



譚岳衡認為，上市公司的素質和質量是吸引投資的一個重要因素。國際投資者來不來香港，

要看這個市場上有沒有滿足他們需求的獨有產品體系。當前香港市場２０００多隻股票，不少是

傳統的金融和地產等行業的企業，也有部分是小型家族式的公司。吸引大量的內地創科企業、龍

頭企業、未來企業到香港上市，就可以優化香港資本市場的標的結構，稀釋非優質上市公司的份

額，從而整體上提升香港資本市場的素質，這是香港資本市場發展成為媲美甚至超越納斯達克市

場的必由之路，由此使香港發展成為美國市場之外的全球國際資本優選的重要資本場所。



＊強化香港與大灣區內地城市創科合作＊



譚岳衡又認為，聚焦研發集群和產業集群，強化香港與大灣區內地城市創科合作。借助一個

國家、兩種制度、三種貨幣、三個關稅區、四個核心城市的獨特優勢，粵港澳大灣區在創新平台

、要素支撐、協同合作方面有了顯著的進展。但是，大灣區的創科發展還面臨著許多的瓶頸和挑

戰，比如基礎科研能力還要進一步強化，創新協同水平還要提升，戰略性新產業集群的效應還要

充分顯現，資本引導和市場的力量還要進一步發揮。



譚岳衡表示，大灣區要進一步優化資源配置，釋放區域潛能。香港和大灣區的其他城市要發

揮好各自優勢，共同打造國際創科發展中心。建議香港聚焦於建設「國際基礎研發集群」，內地

的幾個灣區城市則聚焦於建設「國際產業集群」，實現優勢互補、協同發展。



同時，跟現有的城市產業政策對接，支持跨境的科技項目孵化和產業化。鼓勵發行債券、銀

團貸款、項目融資的方式，為產業集群提供多元化的融資支持。持續深化金融業的對外開放，取

消一些外資在大灣區准入的限制，取消一些不符合發展需要的禁止性條款，比如投資股比限制等

等。在大灣區加速推進股權投資體系規則和機制的對接，推出深港私募通，建設灣區私募股權和

創業投資的一體化市場。最後，要促進科研要素跨境流動的便利化。

