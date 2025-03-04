【ＦＯＣＵＳ】美加墨中關稅戰開打，特朗普沉浸ＭＡＧＡ理想

【ＦＯＣＵＳ】原定２月４日生效的對墨西哥、加拿大關稅，以及２月２７日放風的對中國

加徵１０％關稅，終於未見最後一刻變臉，而自美東時間周二（３日）午夜（北京時間中午１時

）生效。侵侵無視美股重挫而堅持去馬，固然有關稅「可徵可停」的朝令夕改先例，但白宮式「

擦鞋（吹捧）」效應和貿易顧問納瓦羅（Ｐｅｔｅｒ Ｎａｖａｒｒｏ），可謂「功」不可沒。



＊美股重挫，加中兩國反制＊



周一（３日）下午，當特朗普在白宮對傳媒稱「（啟動徵稅）已無餘地（ｎｏ ｒｏｏｍ

ｌｅｆｔ）」後短短數分鐘，道指跌幅從６００多點擴大至逾９００點，美股三大指數收市齊挫

１﹒５％－２﹒６％。去年１１月６日以來「特朗普交易」的升幅接近全數抹去，第二大貿易夥

伴加拿大宣布「分兩步對１５５０億美元美國商品徵收２５％關稅」報復，而第三大貿易夥伴中

國則宣布，「將對部分美國商品加徵最高１５％關稅」，簡直是天怒人怨。



但特朗普堅稱，關稅是「非常強大的武器」，此番言論顯然跟關稅將導致通脹上升、經濟減

速的主流敘事有出入，尤其是亞特蘭大聯儲最新模型預期美國首季ＧＤＰ跌２﹒８％。



＊白宮「擦鞋」製造業回歸＊



那麼，特朗普對關稅近乎偏執的迷戀來自哪裏？排除「極限施壓」和「表演激進主義」測試

對手底線，白宮官網幾乎無日無之的「擦鞋」式新聞簡報，足以一窺他的內心世界。



就在宣布關稅即將生效的同日，白宮官網以《周一早上的勝利：特朗普效應》為題，指美國

製造業正在關稅背景下蓬勃發展，包括本田預計在印第安納州生產下一代思域（Ｃｉｖｉｃ）混

合動力車；以及《特朗普總統任內又一歷史性投資》，台積電最新宣布將在亞利桑那州投資

１０００億美元建設晶片廠。



＊供應鏈、成本效益成考驗＊



若細究上述「好消息」，擁有本田、豐田、通用等車廠的印第安納州，１５％至２０％的汽

車就業崗位依賴北美供應鏈，而墨西哥２０２３年、２０２４年對美國的汽車零部件出口分別高

達７８０億美元、９００至９５０億美元（預估）。



再看台積電，其２０２０年起在亞利桑那州已累計投資６５０億美元建設三座晶片廠，其中

第一座已於去年底開始量產４納米晶片，但仍困擾於熟練勞動力短缺及高工資成本、當地水資源

緊張等

。台積電早前估計，其美國工廠的運營成本將比台灣至少高２０％，而未來建設成本亦勢較５年

前大幅膨脹。



＊納瓦羅鼓吹通脹大幅下降＊



供應鏈、成本對「美國製造」的順利運作及獲利能力構成挑戰，客戶是否願意為此持續支付

產品溢價，亦充滿不確定性。



不過，極力為關稅背書的納瓦羅就指，特朗普第一任期時的關稅並未導致通脹，而第二任期

的「３Ｄ（ｄｅｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ去監管、ｄｏｇｅ政府效率部、ｄｒｉｌｌ大規模開採石

油）」，亦將令通脹大幅下降。他甚至指，最新將關稅稱作「戰爭行為」的巴菲特，忘記自己曾

寫過一篇關於「貿易逆差為何危險」文章，指美國逆差下降帶動美元升值，以及投資提升生產力

和工資，都將抑制通脹。



此ＭＡＧＡ理想化願景會否成真？連跌三個月的美國消費者信心指數，以及低見四個月低的

十年期美債殖利率，都在閃現警報聲。

