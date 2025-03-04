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AH股新聞

04/03/2025 16:00

【ＡＩ】全球首個人形機器人半馬賽事４月１３日北京亦莊舉行

　　《經濟通通訊社４日專訊》北京市政府新聞辦公室今日時舉行發布會，會上北京經濟技術開
發區（北京亦莊）宣布，將於４月１３日舉行北京亦莊半程馬拉松賽，全球首個人形機器人半程
馬拉松賽將同期舉行。賽事報名時間為２０２５年３月５日１０時至２０２５年３月１１日１７
時。
　
　　北京經開區工委委員、管委會副主任李全表示，人形機器人將與運動員在起點同時鳴槍起跑
，共跑同一路線，但擁有單獨賽道，全程採用鐵馬隔離或綠化帶隔離的方式保障人機安全。根據
研判，本次賽事將機器人的關門時間設置為３小時３０分鐘左右。在比賽過程中，機器人可更換
電池，也可通過更換機器人以接力形式參加全程比賽。最後依據比賽過程中完賽時間、機器人更
換次數進行綜合評價；比賽過程中更換機器人每次罰時１０分鐘。
　
　　值得關注的是，本次人形機器人賽事設置了冠、亞、季軍，獎金分別為人民幣５０００元、
４０００元、３０００元，還設置了完賽獎、最優耐力獎、最佳人氣獎、最佳步態獎、最佳形態
創意獎等系列獎項，還為人形機器人研發團隊準備了豐厚獎勵，以表達對創新研發團隊辛勤付出
的認可與鼓勵。
　
　　李全並提到，今年參賽的機器人應具備人形外觀、可以實現雙足行走或奔跑等動作，而非輪
式結構。在控制方式方面，機器人可以是手動遙控（包含半自主），也可以是完全自主的控制方
式。（ｓｌ）

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