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AH股新聞

04/03/2025 15:41

《擴大開放》移民局：推出更多政策吸引更多外國人來投資興業旅遊

　　《經濟通通訊社４日專訊》國家移民管理局微信公眾號發文指，國家移民管理局黨組昨日召
開會議，強調要穩步擴大移民管理制度型開放，進一步提升移民管理服務水平，研究推出更多可
感可及的政策舉措，持續深化政務服務便捷化、邊檢通關便利化，吸引更多的外國人來華投資興
業旅遊，支持鼓勵更多的中國企業拓展市場。
　
　　會議並強調，要進一步服務保障經濟社會發展，跟進優化完善移民管理領域政策措施，讓各
類經營主體獲得更大的政策支持，助力實現全年經濟社會發展目標。要進一步營造市場化法治化
國際化一流營商環境，充分發揮市場活力，服務構建統一開放、競爭有序、制度完備、治理完善
的高標準市場體系。嚴格依法依規辦事，主動對接國際高標準經貿規則，助力增強參與國際經濟
合作和競爭新優勢。要進一步加快形成移民管理新質戰鬥力，積極探索技術革命在移民管理領域
應用的新場景，切實形成業務深度主導、技術深度參與、信息深度融合的良好局面。
　
　　此外，會議要求，要堅定不移貫徹總體國家安全觀，堅決築牢國門邊境安全底線，堅決維護
國家政權安全、制度安全、意識形態安全。要嚴打跨境違法犯罪活動，系統治理妨害出入境管理
秩序和影響邊境安全穩定的突出問題，深化平安邊境模範系列創建等活動，確保國門口岸安全穩
定、邊境邊疆長治久安。（ｓｌ）

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