《中國房產》２月廣州新房成交套數增六成，房企料３月市況更佳

《經濟通通訊社４日專訊》廣州樓市保持止跌回穩的向好態勢，繼１月份一手住宅網簽面積

同比錄得大幅增長後，據克而瑞統計，２月份，廣州一手住宅成交３６﹒２７萬平方米、

３４２０套，同比分別增長４６％、５９％。春節假期後，市場活躍度逐漸上升。克而瑞廣佛區

域首席分析師肖文曉認為，「今年整體大環境優於去年是一定的」，目前市場的看點主要是３月

份有無機會複製２０２４年四季度的「高光時刻」。



《中國房地產報》引述廣州某房企的片區營銷負責人表示，「我們項目賣的還不錯，周均來

訪５００組，每周１億元左右的銷售額，差不多是去年５月和１０月的水平了。預計３月份的業

績會更好」。另一家房企的廣佛區域負責人也透露，近兩個月的銷售同比有增長，可算止跌回穩

。



報道指，二手市場的回暖更明顯。據廣州市房地產中介協會介紹，２月廣州全市整體網簽量

出現季節性回落，而隨著市民陸續返穗，元宵節後市場熱度持續回升，交易快速恢復至正常水平

，２月１７日至２５日的日平均網簽達３８１套；１月２６日至２月２５日，廣州市二手住宅共

網簽６２７８套、６２﹒２１萬平方米，同比分別增長２９％和２６﹒９％。該協會認為，３月

份，廣州的二手住宅網簽量極大概率將回升至萬宗以上水平。（ｓｌ）

