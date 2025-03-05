政府工作報告新組合拳盼穩信心，專家睇好三板塊

《經濟通通訊社記者汪澤妍５日報道》十四屆全國人大三次會議今日上午開幕，國務院總理

李強作政府工作報告，強調今年要突出重點、把握關鍵，並將「大力提振消費、提高投資效益，

全方位擴大國內需求」擺在今年政府工作任務首位。政府工作報告內容涉及眾多方面，包括房地

產、消費、基建、貨幣政策、財政政策等，相關板塊走強帶動恒指今日反覆向上，上試

２３６３６點，收市仍見２３５９４，升６５２點或２﹒８％，主板成交近２５８７億元。



內銀板塊跑出，中行（０３９８８）全日升２﹒７％，報４﹒５３元，工行（０１３９８）

全日升２﹒６％，報５﹒６２元，建行（００９３９）全日升２﹒３％，報６﹒７８元；基建股

亦向上，中建材（０３３２３）全日升７﹒８％，報４﹒３元，海螺水泥（００９１４）全日升

６﹒６％，報２２﹒７５元，華潤建材科技（０１３１３）全日升６﹒５％，報１﹒６３元；內

需板塊走強，海底撈（０６８６２）全日升３﹒６％，報１６﹒５６元，農夫山泉

（０９６３３）全日升３﹒３％，報３６﹒３５元，蒙牛乳業（０２３１９）全日升３﹒１％，

報１８﹒５６元。



＊張智威：政府全方位課金顯示救市決心＊



信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，是次政府工作報告涉及的內容相當全面

，無論是實施適度寬鬆的貨幣政策、適時降準降息，亦或是提高赤字率、加大政府債務規模，都

顯示了政府大力救經濟的決心，希望能穩住市場信心。他指出，是次內地政府資金投放的力度較

去年全面提高，諸如超長期特別國債達１﹒３萬億元人民幣，地方政府專項債達４﹒４萬億元人

民幣等，政府是「全方位」地課金。



胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪則認為，是次政府工作報告的內容沒有太多

的驚喜，ＧＤＰ增長目標為５％、赤字率擬按４％安排、居民消費價格漲幅２％的數值在市場的

預期之內，比較有亮點的還是針對金融、消費、內房相關的超長期國債。



＊救內房措施從一手房向二手房延伸＊



張智威表示，從政府工作報告指引的大方向來看，內房板塊及內銀板塊將極大受惠於政策支

持。政府工作報告提出，持續用力推動房地產市場止跌回穩；加力實施城中村和危舊房改造；推

進收購存量商品房；繼續做好保交房工作。他指出，是次政府工作報告特別提到「推進收購存量

房」，反映中央政府的救內房措施從一手房向二手房延伸，同時，政府也提高了用於救內房的債

券金額，反映政府正積極化解內房的債務危機。從銷售數據來看，張智威表示，內房似乎已有見

底回穩跡象，例如２月份廣州新房成交量激增六成，預計未來房市將呈向好勢頭。對於內房板塊

，他推薦中海外（００６８８），１４元買入，上望１６﹒３元；華潤置地（０１１０９）可於

２４﹒３元買入，上望２７﹒５元。



＊五千億人幣補充內銀資本＊



至於內銀板塊，張智威表示，政府工作報告提到擬發行五千億元人民幣特別國債，支持國有

大型商業銀行補充資本，料造好內銀。他建議投資者留意建行（００９３９），買入價６﹒５元

，目標價７元。黃偉豪亦認同，內銀板塊將受惠於政策。他指出，內銀板塊本身股值吸引、股息

率高，適合中長線持有等收息。投資者可以留意建行、工行（０１３９８），但難以給買入價和

目標價。建議投資者分注買入，第一注現價買入，第二注等股價回落５％至８％買入。



值得注意的是，政府工作報告中亦提到「適時降準降息」，或導致內銀淨息差收窄，進而使

內銀承壓。對此，黃偉豪表示，消息對內銀確實有負面影響，但目前市場消化偏正面。原因是預

期人行降息幅度不會太激進，而且降息一定程度上有利於增加貸款量，可用貸款量增加彌補淨息

差收窄。



＊解決內捲將中長線造好內需板塊＊



此外，黃偉豪提到內需板塊將明顯受惠於中央政府的宏觀方向。政府工作報告明確，實施提

振消費專項行動；多渠道促進居民增收，推動中低收入群體增收減負；創新和豐富消費場景，加

快數字、綠色、智能等新型消費發展；落實和優化休假制度，釋放文化、旅遊、體育等消費潛力

。焦點政策落在超長期特別國債３０００億元人民幣支持消費品以舊換新，較去年規模翻了一番

。



黃偉豪指出，除了常見的提振內需政策，是次政府工作報告特別提到整治「內捲式」競爭，

他預期，解決企業內捲問題將對內需板塊有實質利好，中長線看好內需板塊。他指出，從估值方

面看，內需板塊的估值普遍處於過去五年的均值之下，潛在升幅大，短線可以炒作兩會相關的利

好消息，中長線亦可以期待政策落地效果，建議投資者可留意安踏（０２０２０），目標價

１１０元上方；海底撈（０６８６２），目標價２０元上方。



