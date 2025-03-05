  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

05/03/2025 09:57

【兩會焦點】李強：大力提振消費，三千億特別國債支持以舊換新

　　《經濟通通訊社記者丘敏華５日北京專電》十四屆全國人大三次會議今日上午９時在人民大
會堂開幕。國務院總理李強作政府工作報告。
　
＊李強：今年經濟社會發展任務十分繁重＊
　
　　報告指出，今年經濟社會發展任務十分繁重，要突出重點、把握關鍵，著重抓好十大方面工
作，其中之一是大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。促進消費和投資更好結合
，加快補上內需特別是消費短板，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。
　
　　實施提振消費專項行動。制定提升消費能力、增加優質供給、改善消費環境專項措施，釋放
多樣化、差異化消費潛力，推動消費提質升級。多渠道促進居民增收，推動中低收入群體增收減
負，完善勞動者工資正常增長機制。安排超長期特別國債３０００億元人民幣支持消費品以舊換
新。
　
＊落實和優化休假制度，推動擴大入境消費＊
　
　　從放寬准入、減少限制、優化監管等方面入手，擴大健康、養老、托幼、家政等多元化服務
供給。創新和豐富消費場景，加快數字、綠色、智能等新型消費發展。落實和優化休假制度，釋
放文化、旅遊、體育等消費潛力。完善免稅店政策，推動擴大入境消費。深化國際消費中心城市
建設，健全縣域商業體系。完善全口徑消費統計制度。強化消費者權益保護，營造安全放心消費
環境。
　
＊今年中央預算內投資擬安排７３５０億元＊
　
　　此外，積極擴大有效投資。緊扣國家發展戰略和民生需求，發揮好各類政府投資工具作用，
加強財政與金融配合，強化項目儲備和要素保障，加快實施一批重點項目，推動「十四五」規劃
重大工程順利收官。切實選準選好項目，管好用好資金，保障在建項目資金需求，堅決防止低效
無效投資。今年中央預算內投資擬安排７３５０億元人民幣。用好超長期特別國債，強化超長期
貸款等配套融資，加強自上而下組織協調，更大力度支持「兩重」建設。
　
＊簡化投資審批流程，鼓勵民間投資發展＊
　
　　優化地方政府專項債券管理機制，實施好投向領域負面清單管理、下放項目審核權限等措施
。簡化投資審批流程，建立健全跨部門跨區域重大項目協調推進機制。加大服務業投資力度。支
持和鼓勵民間投資發展，規範實施政府和社會資本合作新機制，引導更多民間資本參與重大基礎
設施、社會民生等領域建設，讓民間資本有更大發展空間。　

【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

為甚麼中國不能坐視烏克蘭危機

04/03/2025 15:22

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處