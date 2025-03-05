  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

05/03/2025 10:12

【兩會焦點】李強：大力鼓勵外商投資，推動互聯網等領域有序開放

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》十四屆全國人大三次會議開幕，國務院總理
李強作政府工作報告。報告指出，要大力鼓勵外商投資。推進服務業擴大開放綜合試點示範，推
動互聯網、文化等領域有序開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。鼓勵外國投資者擴大
再投資，支持參與產業鏈上下游配套協作。
　
　　切實保障外資企業在要素獲取、資質許可、標準制定、政府採購等方面的國民待遇。加強外
資企業服務保障，加快標誌性項目落地，持續打造「投資中國」品牌。推動自貿試驗區提質增效
和擴大改革任務授權，加快推進海南自由貿易港核心政策落地，完善經開區開放發展政策，促進
綜合保稅區轉型升級。持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，讓外資企業更好發展。
　
＊支持有條件的地方發展新型離岸貿易＊
　
　　穩定對外貿易發展。加大穩外貿政策力度，支持企業穩訂單拓市場。優化融資、結算、外匯
等金融服務，擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面，強化企業境外參展辦展支持。促進跨境電商
發展，完善跨境寄遞物流體系，加強海外倉建設。拓展境外經貿合作區功能，發展中間品貿易，
開拓多元化市場。支持內外貿一體化發展，加快解決標準認證、市場渠道等方面問題。推動服務
貿易創新發展，提升傳統優勢服務競爭力，鼓勵服務出口，擴大優質服務進口。培育綠色貿易、
數字貿易等新增長點，支持有條件的地方發展新型離岸貿易。高質量辦好進博會、廣交會、服貿
會、數貿會、消博會等重大展會。推進智慧海關建設與合作，提升通關便利化水平。

【你點睇？】澤連斯基與特朗普會面不歡而散，你認為美烏最終能否達成協議？英法或組「意願聯盟」，你認為歐洲有否能力促成俄烏和談？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

為甚麼中國不能坐視烏克蘭危機

04/03/2025 15:22

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處