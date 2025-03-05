【兩會解讀】分析：保持５％增速非易事，赤字率上調顯示財政加力

《經濟通通訊社５日專訊》國務院總理李強今日在全國人大會議上作政府工作報告指，

２０２５年中國經濟增速目標一如預期設定在５％左右，居民消費價格漲幅目標２％左右；赤字

率擬按４％左右安排，將發行１﹒３萬億元人民幣超長期特別國債，安排新增地方政府專項債發

行４﹒４萬億元人民幣。



《彭博》分析指出，要保持５％左右的經濟增速並非易事。去年對中國經濟成長貢獻率接近

三分之一的出口面臨威脅，美國對中國加徵的關稅從１０％上調至２０％，中國隨即宣布一系列

反制措施，中美貿易紛爭預期持續。此外，樓市滑坡尚未觸底，中國可能還將陷入通縮。



＊王青：中國具備５％－６％的經濟增長潛力＊



東方金誠首席宏觀分析師王青分析指，ＧＤＰ目標與去年目標持平，也和去年的實際增速相

近，符合市場預期。一方面，當前中國具備５％－６％的經濟增長潛力，而且這也是在２０２１

－３５年「實現經濟總量或人均收入翻一番」的基本要求。另一方面，今年繼續將增速目標設定

在「５％左右」，有助於各地各部門動員各類經濟資源，推動實際經濟增速保持在５％左右的中

高速增長水平。



此外，近兩年國內物價水平偏低，設定２％左右的通脹目標，顯示宏觀政策會著力推動物價

水平溫和回升，政策指向更為明確和務實。赤字率和赤字規模均有上調，在直接增加財政支出強

度的同時，釋放了財政政策加力的清晰信號。（ｌｃ）

