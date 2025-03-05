【兩會焦點】工作報告起草組負責人沈丹陽：５％增長目標充滿信心

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國務院總理李強今天早上在全國人大會議開

幕作政府工作報告，報告提出，今年主要預期目標包內生產總值增長５％左右。國務院新聞辦舉

行吹風會，《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽解讀報告指出，今年５％

左右的經濟增長預期目標是經過反復研究論證設定的，對今年這樣的一個增長目標充滿信心。



在設定目標之前，國務院是派了好多工作調研組到各地去調研，聽了很多方面，包括專家學

者，包括相關部門，包括企業等等的意見和建議，這樣的一個目標，設定是綜合考慮了國內外形

勢和各方面因素。沈丹陽稱，這個目標可能高於國外一些機構的預測，但是大家都應知道，中國

經濟預測都是假定條件下的推縯，預測結果往往也會隨著環境條件宏觀政策進行改革，舉措能有

所改變。



＊ＧＤＰ增長目標是可能實現的，但也要付出艱苦的努力＊



沈丹陽指出，今年開年以來，以人工智能為代表的中國科技火爆出圈，文化旅遊消費繁榮活

躍，特別是春節期間的文化旅遊的消費非常火爆，超出預期，近期中國資產價格也在穩步回升，

企業信心持續增長。製造業採購經理指數ＰＭＩ指數，房地產銷售量、集裝箱吞吐量等指標數據

，也印證了當前中國經濟運行穩中有進的良好態勢。國內外多數研究機構認為，中國經濟發展還

有很大的潛力，潛在的增長率仍處在５％左右甚至更高的比較高的水平上。特別是近些年新產業

新動能快速成長，新能源、汽車、光伏、造船等一批產業達到全球領先水平。今年ＧＤＰ增長目

標是符合中國實際，是可能實現的，但也要付出艱苦的努力。

