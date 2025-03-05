《神州頭條》財經報章頭版摘要：十四屆全國人大會議上午９時開幕

《經濟通通訊５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



全國政協十四屆三次會議在京開幕

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中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第三次會議４日下午在人民大會堂開幕。２０００多

名全國政協委員將圍繞中共中央決策部署，緊扣黨和國家中心任務履職盡責，積極議政建言，廣

泛凝聚共識，匯聚起以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的智慧和力量。



激發民營企業「愛拼會贏」精氣神

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全國兩會期間，促進民營經濟高質量發展成代表委員們熱議的話題。他們期待，政策紅利持續釋

放，市場環境不斷優化，民營企業不斷增強內生動力和核心競爭力。



「質量回報雙提升」專項行動取得良好效果

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全國人大代表、深交所理事長沙雁４日在接受記者採訪時表示，「質量回報雙提升」專項行動是

深交所推進上市公司提升質量的相關工作，也是和上市公司市值管理相關的計劃，實際上是協調

統籌推進的。





《上海證券報》



全國政協十四屆三次會議在京開幕

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中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第三次會議４日下午在人民大會堂開幕。２０００多

名全國政協委員將圍繞中共中央決策部署，緊扣黨和國家中心任務履職盡責，積極議政建言，廣

泛凝聚共識，匯聚起以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的智慧和力量。



「十四五」收官之年，中國經濟以實幹之態迎向好之勢

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今年是 「十四五」規畫收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年。３月５日擬提請十四

屆全國人大三次會議審議的政府工作報告，將細緻勾畫今年中國經濟的「施工圖」。目標既定，

使命催徵，中國經濟正以實幹之態奮進之姿，奔赴向好向上的未來。



首場「委員通道」聚焦三大關鍵詞

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在３月４日舉行的全國政協十四屆三次會議首場「委員通道」集體採訪活動上，「信心」、「創

新」、「民生」成為貫穿其間的高頻詞。來自不同界別的全國政協委員積極點贊中國經濟發展前

景，扎實回應民生關切。





《證券時報》



全國政協十四屆三次會議在京開幕

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中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第三次會議４日下午在人民大會堂開幕。２０００多

名全國政協委員將圍繞中共中央決策部署，緊扣黨和國家中心任務履職盡責，積極議政建言，廣

泛凝聚共識，匯聚起以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的智慧和力量。



十四屆全國人大三次會議今日上午９時開幕

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十四屆全國人大三次會議今日上午９時在人民大會堂開幕，聽取國務院總理李強關於政府工作的

報告，審查國務院關於２０２４年國民經濟和社會發展計劃執行情況與２０２５年國民經濟和社

會發展計劃草案的報告及２０２５年國民經濟和社會發展計劃草案等。



代表委員建言安全監管和人才培養要跟上

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今年全國兩會，圍繞人工智能（ＡＩ）與產業融合等話題，多位人大代表和政協委員建言獻策。

其中，建立健全ＡＩ在細分行業的使用標準，加快ＡＩ人才培養的討論聲量最大。人工智能日益

突出的安全問題、造假問題等也被代表委員高度關注。（ｌｃ）

