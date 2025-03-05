《神州經脈》經濟增長目標續持平５％，赤字率升至４％，股匯齊升

《神州經脈》十四屆全國人大三次會議今日（５日）開幕，國務院總理李強宣讀政府工作報

告，今年中國經濟增長目標定在５％左右，赤字率擬按４％左右安排、規模為５﹒６６萬億（人

民幣．下同），另擬發行１﹒３萬億元超長期特別國債等。



市場分析指，中國定下經濟增長５％的目標、提高赤字率、為國有銀行補充資本等均大致符

合預期，亦凸顯出政府提振市場信心的意圖及穩增長的決心。滬深股市輕微高開後一度走低，午

後倒升，滬綜指收升０﹒５３％，兩連升，報３３４１﹒９６點，深成指揚０﹒２８％，創業板

指升０﹒０１％。兩市全日成交額錄１﹒４９萬億元，較上個交易日回升５８３億元或４％。



政府工作報告設定的今年各項經濟目標基本符合預期，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）

今日收報７﹒２５８０，較上個交易日４時３０分收盤價大升２０８點子，兩連升，創２月２６

日以來一周新高，全日在７﹒２５２６至７﹒２７３５之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１７１４，較上個交易日升２５點子，兩連升，創２月２１日以來近兩周新高，與市場預測

偏離仍有逾８５０點，上個交易日報７﹒１７３９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國務院總理李強在政府工作報告中提出，今年發展主要預期目標包括國內生產總值增長

５％左右，為連續第三年定於此水平；城鎮調查失業率５﹒５％左右，城鎮新增就業１２００萬

人以上；居民消費價格漲幅２％左右；糧食產量１﹒４萬億斤左右。今年赤字率擬按４％左右安

排、比上年提高１個百分點，赤字規模５﹒６６萬億元、比上年增加１﹒６萬億元。政府工作報

告起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽解讀報告稱，今年５％左右的經濟增長預期目標是經

過反覆研究論證設定，對今年增長目標充滿信心。



２﹒ 政府工作報告提出，今年一般公共預算支出規模２９﹒７萬億元、比上年增加１﹒２萬億

元。擬發行超長期特別國債１﹒３萬億元、比上年增加３０００億元。擬發行特別國債５０００

億元，支持國有大型商業銀行補充資本。擬安排地方政府專項債券４﹒４萬億元、比上年增加

５０００億元，重點用於投資建設、土地收儲和收購存量商品房、消化地方政府拖欠企業帳款等

。今年合計新增政府債務總規模１１﹒８６萬億元、比上年增加２﹒９萬億元。



３﹒ 政府工作報告提出，今年要實施適度寬鬆的貨幣政策，發揮好貨幣政策工具的總量和結構

雙重功能，適時降準降息；進一步疏通貨幣政策傳導渠道，完善利率形成和傳導機制，落實無還

本續貸政策，強化融資增信和風險分擔等支持措施；保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩

定。此外，今年要深化財稅金融體制改革，改革優化股票發行上市和併購重組制度，加快多層次

債券市場發展；加快推進部分品目消費稅徵收環節後移並下劃地方，增加地方自主財力。



４﹒ 政府工作報告首次提出要「穩住樓市股市」，指今年要優化和創新結構性貨幣政策工具，

更大力度促進樓市股市健康發展。持續用力推動房地產市場止跌回穩。因城施策調減限制性措施

；盤活存量用地和商辦用房，推進收購存量商品房，在收購主體、價格和用途方面給予城市政府

更大自主權。拓寬保障性住房再貸款使用範圍。發揮房地產融資協調機制作用，繼續做好保交房

工作，有效防範房企債務違約風險。



５﹒ 政府工作報告把「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」擺在今年任務首

位，稱要實施提振消費專項行動。沈丹陽表示，目前有關部門正在制定提振消費專項行動方案和

配套政策，會盡快出台實施。另外，報告提出要多渠道促進居民增收，推動中低收入群體增收減

負，完善勞動者工資正常增長機制；安排超長期特別國債３０００億元支持消費品以舊換新；落

實和優化休假制度，釋放文化、旅遊、體育等消費潛力。另外，今年要積極擴大有效投資，中央

預算內投資擬安排７３５０億元。



６﹒ 政府工作報告繼續聚焦發展新質生產力，提出要因地制宜發展新質生產力，加快建設現代

化產業體系；推動商業航天、低空經濟等新興產業安全健康發展；建立未來產業投入增長機制，

培育生物製造、量子科技、具身智能、６Ｇ等未來產業。持續推進「人工智能＋」行動，支持大

模型廣泛應用，大力發展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能

終端以及智能製造裝備。



７﹒ 長和公布與貝萊德－ＴｉＬ財團就初步基本條款達成原則性協議，該財團將收購和記港口

８０％股權，旗下資產包括最近捲入爭議的巴拿馬港口公司股權，代價１４２﹒１２億美元。長

和強調交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。中國外交部發言人林劍

回應稱，「我們對有關的商業交易不予評論」，但作為原則，中方支持包括香港特區企業在內的

本國企業赴海外投資興業。各國都應為相關的企業提供公平、公正的環境，中方反對在國際經貿

關係中濫施脅迫、施壓的手段。



８﹒ 外電引述知情人士透露，百度開始推介５年期和１０年期離岸人民幣計價債券，初步價格

指引為５年期品種票面利率３％，１０年期品種票面利率３﹒４％。早前外電曾報道，百度計劃

通過此次發行籌資最多１００億元。據彭博匯編數據顯示，若成功發行，這將是百度２０２１年

以來首次發債，也是這家中國互聯網搜索引擎巨頭首次發行人民幣計價債券。（ｓｌ）

