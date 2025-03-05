《鍾之日記》長和一騎絕塵，恒指奪兩萬三

《鍾之日記》３月５日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國對中國、加拿大及墨西哥新關稅落地，市場憂慮貿易戰升級，美股連續兩日下瀉。港股

昨日（４日）收跌，今早萬眾注目的全國人大會議開幕，恒指高開逾兩百點，兩會設定今年經濟

增長目標續「保５」，並將財政預算赤字率調高至４％左右，提振市場信心，恒指高開高走，加

上長和（００００１）擬天價售和記港口８０％權益，刺激股價大幅飆升，內需股又在政策暖風

下拉漲，恒生指數尾段升幅擴大，全日收報２３５９４，重奪兩萬三關，升６５２點或２﹒８％

，主板成交近２５８７億元。



＊Ａ股兩連升，「穩股市」首入工作報告總體要求＊



十四屆全國人大三次會議今日開幕，國務院總理李強宣讀政府工作報告，今年中國經濟增長

目標定在５％左右，赤字率升至４％左右安排，另擬發行１﹒３萬億元人民幣超長期特別國債，

地方政府專項債也達到４﹒４萬億元，均創歷史新高。



國務院研究室主任沈丹陽表示，對實現今年５％經濟增長目標充滿信心。一同出席國新辦吹

風會的國研室副主任陳昌盛表示，這次《政府工作報告》重視資產價格，把穩住樓市股市寫進總

體要求，這是第一次。此外，今年ＣＰＩ目標調整到２％，創下２００５年以來新低，陳昌盛認

為，這是一個更為積極、政策導向更鮮明的訊號。



滬深股市輕微高開後一度走低，午後倒升，滬綜指收升０﹒５３％，兩連升，報

３３４１﹒９６點，深成指揚０﹒２８％，創業板指升０﹒０１％。兩市全日成交額錄１﹒４９

萬億元人民幣，較上個交易日回升４％。政府工作報告提及將予以支持的新興產業類別領風騷，

６Ｇ概念股集體走強，收升３﹒０７％，機器人概念股反覆活躍，板塊漲２﹒７％。政府擬發特

別國債５０００億元，支持國有大型商業銀行補充資本，銀行股全線向好。穩住樓市股市首次寫

進工作報告總體要求，券商板塊受惠升，地產股仍跌多升少。



＊長和爆升兩成，大行對交易看法正面＊



長和（００００１）突公布擬出售中國以外的港口資產，包括最近捲入爭議的巴拿馬港口，

為集團歷年最大出售資產項目，料套現約１４８２億元（逾１９０億美元）。大行看法普遍正面

，指若交易成事，長和會變為淨現金水平，股東可能會獲派特別股息。



長和股價今早高開１４﹒９％，盤中高見４８﹒２元，創近五個月高，全日收升２１﹒９％

，報４７﹒１元。同系長實（０１１１３）則升４﹒９％，長建（０１０３８）亦升２﹒２％。



長和公布，與貝萊德、Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓ

及Ｔｅｒｍｉｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下合稱貝萊德－ＴｉＬ財團

）就初步基本條款達成原則性協議，該財團將收購和記港口８０％股權，旗下資產包括最近巴拿

馬港口公司股權，代價１４２﹒１２億美元。雙方按基本條款為基準磋商，並落實最終文件，相

關文件將在４月２日或之前簽訂。



和記港口另２０％股權由新加坡主權基金淡馬錫持有。交易完成意味著長和不再於和記港口

持有任何權益，但集團強調，出售資產並不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳

和南中國營運的港口，或任何在中國的港口。長和特別指出，貝萊德－ＴｉＬ財團原則性同意收

購和記港口在Ｐａｎａｍａ Ｐｏｒｔｓ Ｃｏｍｐａｎｙ的９０％權益。該公司擁有並經營位

於巴拿馬巴爾博亞及克里斯托弗之港口。長和強調交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的

政治新聞完全無關。



美國總統特朗普上任後曾指控中國取得巴拿馬運河控制權，強調美國要奪回運河。在北京，

有外媒今日在外交部記者會上提問相關事宜，提到這場收購來自白宮施壓。外交部發言人林劍回

應稱，「我們對有關的商業交易不予評論」，中方反對在國際經貿關係中濫施脅迫、施壓的手段

。外交部並強調，中方不插手運河的事務，所謂「中國控制了運河」完全是謊言。



中信里昂發表研報指，對長和售和記港口股權預期交易所得款項感驚喜，予目標價６１元，

評級「優於大市」。該行稱，一旦出售事項確定，長和綜合資產負債表亦將轉錄淨現金，因此在

此筆款項中回饋股東亦屬合理。整體而言，出售不僅能增加資產淨值，對股價亦有正面影響。



＊政府工作任務首要提振消費，內需股齊漲＊



《政府工作報告》強調今年要將「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」擺

在今年政府工作任務首位。要實施提振消費專項行動。制定提升消費能力、增加優質供給、改善

消費環境專項措施，釋放多樣化、差異化消費潛力，推動消費提質升級。多渠道促進居民增收；

安排超長期特別國債３０００億元人民幣支持消費品以舊換新；創新和豐富消費場景，加快數字

、綠色、智能等新型消費發展；落實和優化休假制度，釋放文化、旅遊、體育等消費潛力；完善

免稅店政策，推動擴大入境消費。另外，要深化國際消費中心城市建設，健全縣域商業體系。



政策支持料陸續有來，今日內需股發力，周大福（０１９２９）大升１１﹒２％，為表現第

二好藍籌；聯想集團（００９９２）漲４﹒７％，海底撈（０６８６２）及攜程（０９９６１）

均升約３﹒６％，農夫山泉（０９６３３）揚３﹒３％，蒙牛乳業（０２３１９）走高３﹒１％

，海爾智家（０６６９０）升２﹒４％，康師傅控股（００３２２）亦升２﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

