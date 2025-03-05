【兩會焦點】雷軍接受「代表通道」採訪，將把ＡＩ技術應用各終端

《經濟通通訊社記者丘敏華５日北京專電》十四屆全國人大三次會議首場「代表通道」集中

採訪活動今天早上在人民大會堂舉行。



小米集團（０１８１０）創始人、董事長兼首席執行官雷軍介紹，今年正好是小米創業１５

周年，過去１５年讓他深刻體會到，無論是傳統產業轉型升級還是培育壯大新興產業，都離不開

科技創新。「５年前我們就下決心加大力度，進一步投資核心技術。當年我們規劃了５年投資

１０００億元人民幣，５年過去了，我們大約投資了１０５０億元人民幣。」



雷軍指出，巨額的研發投資給小米帶來了巨大的變化。在手機業務方面，小米已經連續１８

個季度排在全球手機市場前三，期間銷售了１﹒７億部手機，佔全球市場份額的１４％。小米的

智能家居互聯網平台連續的設備數也超過了９億台。造車方面，小米在去年短短９個月時間里，

銷售交付了超過１３﹒５萬輛車。



＊感受到黨中央對民營企業的關心和支持，信心倍增＊



「２月１７號我參加了總書記主持召開的民營企業座談會，在會上聆聽了總書記的重要講話

，深刻地感受到了黨中央對民營企業的關心和支持，信心倍增。」雷軍表示，將繼續堅持走科技

創新的道路，走高端化發展道路，加大培育新質生產力，把最新的人工智能技術應用到各個終端

上，讓廣大的消費者能夠享受科技帶來的生活，為中國式現代化的發展貢獻自己的力量。

