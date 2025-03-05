【兩會焦點】市場監管總局回應大數據殺熟：將提高算法透明度

《經濟通通訊社５日專訊》國家市場監督管理總局局長羅文今日在全國人大首場「部長通道

」上表示，針對當前外賣騎手等新就業群體和消費者都反映的平台企業算法不透明、大數據殺熟

、刷單炒信三大情況，市場監管部門將積極配合有關部門，加強綜合治理，督促平台企業提高算

法透明度，優化算法規則，切實有力地保障新就業形態勞動者的合法權益。



另外，在平台規則方面，針對平台濫用推廣規則，造成商戶貨款兩空的突出問題，市監總局

將督促平台明確規則的適用範圍和具體情形，保障商戶正當權益。針對平台實施自動跟價，全網

最低價規則，造成內卷式競爭的突出問題，將督促平台規範促銷行為，保障商戶自主經營權。針

對監管制度建設滯後的突出問題，將制定出台網絡交易平台規則監管辦法，保障平台各方主體合

法權益。



在平台收費方面，當前平台的商戶普遍反映名目繁多，計算方法複雜，平台收費不透明，加

上平台營銷推廣費用上漲快等因素，這些都加重了商戶的成本負債，針對上述問題，市監總局將

督促平台簡化並公示收費項目，優化定價機制，保障商戶知情權，幫助商戶降本增效。與此同時

，還將制定出台網絡交易平台收費行為合規指南，為平台企業合理收費提供明確指引。



在直播電商方面，針對部分主播惡意炒作搞虛假營銷，帶來假冒偽劣產品的現象，市監總局

將壓實平台的審核責任，加強產品質量的專項抽檢，加大監管執法力度，嚴厲打擊虛假廣告、虛

假宣傳等行為，維護公平競爭秩序，不斷提升網售產品質量。與此同時，今年也將制定出台直播

電商監管辦法，建立監管長效機制，有效規範直播交易行為。（ｌｃ）

