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AH股新聞

05/03/2025 09:06

【大國博弈】高盛：特朗普關稅手段限制人行降息能力

　　《經濟通通訊社５日專訊》據《彭博》引述高盛表示，隨著人行優先關注人民幣穩定，而美
國總統特朗普點名令本幣貶值的做法，關稅正在制約人行下調政策利率的能力。
　
　　Ｘｉｎｑｕａｎ　Ｃｈｅｎ等經濟學家周二（４日）在一份報告中寫道，高盛仍然預計人行
將放寬融資條件以促進政府債券發行，而未來幾個月發行勢將加速。高盛認為，仍然存在額外加
徵關稅可能推動人民幣中間價調弱的風險。美國對中國加徵關稅的最終路徑高度不確定，最新事
態發展還暗示了一個風險，即其他經濟體可能會在對華加徵關稅方面與美國看齊，以避免成為特
朗普的攻擊目標。
　
　　高盛估計關稅上調將使中國實際ＧＤＰ的增速降低０﹒７個百分點，其負面影響將在
２０２５年年中見頂。關稅問題也會使ＣＰＩ通膨降低０﹒１個百分點，主要原因是中國的產出
缺口與通膨之間的關聯較弱。
　
＊官媒：反制行動既堅決也精準＊
　
　　特朗普針對中國加徵關稅，引發中方針鋒相對的反制９連發。中國對美部分進口商品加徵
１０％、１５％關稅，包括雞肉、玉米、大豆等；商務部宣布將１５家美國實體列入出口管制管
控名單；中國暫停進口美國原木等。
　
　　央視旗下「玉淵譚天」表示，這些反制行動既堅決、也精準。可以看到，這次對美加徵關稅
的領域，集中在農產品。中國是全球最大的農產品進口國，美國是全球最大的農產品出口國。中
方的行為表明，如果美方一意孤行，將關稅措施強加在中方頭上，中國必將堅決反制、奉陪到底
，美方必將付出代價，搬起石頭砸自己的腳。（ｒｙ）

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