  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2025-26年度財...
etnet專輯
AH股新聞

05/03/2025 13:42

《中國監管》金融資產投資公司股權投資範圍擴至試點城市所在省份

　　《經濟通通訊社５日專訊》國家金融監督管理總局發布《關於進一步擴大金融資產投資公司
股權投資試點的通知》。其中提出，將金融資產投資公司股權投資範圍擴大至試點城市所在省份
。此前，試點政策僅允許金融資產投資公司通過附屬機構發行的私募股權投資基金在試點城市範
圍內開展股權投資。《通知》明確，相關基金可以在試點城市所在省份範圍內進行股權投資，有
利於擴大基金的項目支持範圍，吸引帶動更多社會資金參與基金募資，降低基金運作成本，提升
運作效率。
　
　　通知還稱，支持符合條件的商業銀行發起設立金融資產投資公司。目前，五家大型商業銀行
設立的金融資產投資公司通過試點，探索金融支持科技創新的重要模式。穩妥有序增加參與試點
的機構數量，有利於調動更多資金和資源參與試點，進一步加大對科技創新和民營企業的支持力
度。
　
　　同時，支持保險資金參與金融資產投資公司股權投資試點，明確支持保險資金依法合規投資
金融資產投資公司通過附屬機構發行的私募股權投資基金、金融資產投資公司發行的債券或者參
股金融資產投資公司，有利於發揮保險資金長期投資優勢，拓寬股權投資試點資金來源，進一步
豐富科技企業多元化融資體系。（ｒｙ）

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

為甚麼中國不能坐視烏克蘭危機

04/03/2025 15:22

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處