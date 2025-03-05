《中國監管》金融資產投資公司股權投資範圍擴至試點城市所在省份

《經濟通通訊社５日專訊》國家金融監督管理總局發布《關於進一步擴大金融資產投資公司

股權投資試點的通知》。其中提出，將金融資產投資公司股權投資範圍擴大至試點城市所在省份

。此前，試點政策僅允許金融資產投資公司通過附屬機構發行的私募股權投資基金在試點城市範

圍內開展股權投資。《通知》明確，相關基金可以在試點城市所在省份範圍內進行股權投資，有

利於擴大基金的項目支持範圍，吸引帶動更多社會資金參與基金募資，降低基金運作成本，提升

運作效率。



通知還稱，支持符合條件的商業銀行發起設立金融資產投資公司。目前，五家大型商業銀行

設立的金融資產投資公司通過試點，探索金融支持科技創新的重要模式。穩妥有序增加參與試點

的機構數量，有利於調動更多資金和資源參與試點，進一步加大對科技創新和民營企業的支持力

度。



同時，支持保險資金參與金融資產投資公司股權投資試點，明確支持保險資金依法合規投資

金融資產投資公司通過附屬機構發行的私募股權投資基金、金融資產投資公司發行的債券或者參

股金融資產投資公司，有利於發揮保險資金長期投資優勢，拓寬股權投資試點資金來源，進一步

豐富科技企業多元化融資體系。（ｒｙ）

