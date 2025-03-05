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AH股新聞

05/03/2025 14:15

【兩會解讀】中國今年ＣＰＩ目標設在２％，創２０年來新低

　　《經濟通通訊社５日專訊》國務院總理李強今日在全國人大會議上作《政府工作報告》，今
年居民消費價格（ＣＰＩ）漲幅在２％左右，創下２００５年以來新低，分析指出，此舉顯示內
地通貨緊縮的陰霾仍難以散去。
　
　　據外媒報道，翻查過往的中國政府工作報告，在２００５年時將當年度的ＣＰＩ目標設為
４％以來，過去２０年間ＣＰＩ的目標未低於３％，因此３％也被默認是「樓地板」。今年
ＣＰＩ目標設在２％，等同宣示打破「３％樓地板」，創下２０年來最低。
　
　　對於今年ＣＰＩ目標變化，財信金控首席經濟學家伍超明分析指，從過往經驗看，中國設定
ＣＰＩ上漲３％左右的目標，是為了防止物價過快上漲。但最近幾年物價持續低位、需求不足，
政策邏輯需要從「防通貨膨脹」轉變為「促回升」，下調目標符合實際情況。年度ＣＰＩ目標意
義在於引導和管理預期。在需求不足的情況下，與其設定一個「夠不上」的目標，不如下調目標
，接近實際，反而更能凝聚共識，匯聚起實現目標的動能。
　
　　《華爾街日報》日前的報道指出，儘管有跡象表明中國經濟增長趨勢有所增強，但到目前為
止，這些政策似乎沒有點起通貨膨脹的火苗，其中一個原因是，這些政策主要側重於防範眼前的
金融風險，而不是拉動消費支出持續成長；另一個原因是，中國政府一直在向中國製造業提供貸
款和補貼，這些舉措促進經濟增長但也加劇了產能過剩問題，增加了價格下跌的壓力。（ｌｃ）

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