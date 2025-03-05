【兩會焦點】陳昌盛：宏觀政策「更加積極有為」體現在四方面

《經濟通通訊社５日專訊》《政府工作報告》起草組成員、國務院研究室副主任陳昌盛表示

，如何體現宏觀政策「更加積極有為」可以從四個方面理解：



第一，從取向看，首次提出「更加積極的財政政策」，將連續實施了１４年的「穩健的貨幣

政策」調整為「適度寬鬆的貨幣政策」。



＊今年新增政府債務總規模１１﹒８６萬億元，規模很大＊



第二，從力度看，今年的赤字率提高了１個百分點、達到４％左右，赤字規模達到５﹒６６

萬億元。另外，超長期特別國債達到１﹒３萬億元，地方政府專項債也達到４﹒４萬億元，都是

創歷史新高。合計起來今年新增政府債務總規模達到１１﹒８６萬億元，比去年增加２﹒９萬億

元，這個規模很大。貨幣政策將更好發揮總量和結構雙重功能，適時降準降息，加大對實體經濟

的支持力度，降低社會綜合融資成本。



第三，從節奏看，要盡可能早落地，這本身也是政策力度的體現。政策要能早則早、寧早勿

晚，與各種不確定性搶時間，看準了就一次性給足，盡可能發揮政策的最大效能。



第四，從組合看，進一步強化宏觀政策取向一致性，加強一致性評估，加強各個部門間的協

同配合。（ｃｔ）

