【兩會焦點】工作報告：赤字率提高至４％，赤字規模５﹒６６萬億

《經濟通通訊社記者丘敏華５日北京專電》十四屆全國人大三次會議今日上午９時在人民大

會堂開幕，國務院總理李強作政府工作報告。報告提出，今年將實施更加積極的財政政策。統籌

安排收入、債券等各類財政資金，確保財政政策持續用力、更加給力。今年赤字率擬按４％左右

安排、比上年提高１個百分點，赤字規模５﹒６６萬億元（人民幣．下同）、比上年增加１﹒６

萬億元。



＊擬發行超長期特別國債１﹒３萬億、特別國債５０００億＊



一般公共預算支出規模２９﹒７萬億元、比上年增加１﹒２萬億元。擬發行超長期特別國債

１﹒３萬億元、比上年增加３０００億元。擬發行特別國債５０００億元，支持國有大型商業銀

行補充資本。擬安排地方政府專項債券４﹒４萬億元、比上年增加５０００億元，重點用於投資

建設、土地收儲和收購存量商品房、消化地方政府拖欠企業帳款等。



今年合計新增政府債務總規模１１﹒８６萬億元、比上年增加２﹒９萬億元，財政支出強度

明顯加大。要加快各項資金下達撥付，盡快形成實際支出。持續優化支出結構，更加注重惠民生

、促消費、增後勁，切實提高資金使用效益。中央財政加大對地方一般性轉移支付力度，向困難

地區和欠發達地區傾斜。嚴格落實分級保障責任，築牢兜實基層「三保」底線。堅持政府過緊日

子，推進財政科學管理，嚴肅財經紀律，嚴禁鋪張浪費，騰出更多資金用於發展所需、民生所盼

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