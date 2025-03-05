【兩會焦點】工作報告：今年國內生產總值增長５％左右

《經濟通通訊社記者丘敏華５日北京專電》十四屆全國人大三次會議今日上午９時在人民大

會堂開幕。國務院總理李強作政府工作報告。



今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長５％左右；城鎮調查失業率５﹒５％左右，城

鎮新增就業１２００萬人以上；居民消費價格漲幅２％左右；居民收入增長和經濟增長同步；國

際收支保持基本平衡；糧食產量１﹒４萬億斤左右；單位國內生產總值能耗降低３％左右，生態

環境質量持續改善。



李強表示，提出上述預期目標，綜合考慮了國內外形勢和各方面因素，兼顧了需要與可能經

濟增長預期目標為５％左右，既是穩就業、防風險、惠民生的需要，也有經濟增長潛力和有利條

件支撐，並與中長期發展目標相銜接，突出迎難而上、奮發有為的鮮明導向。



＊實現這些目標不容易，必須付出艱苦努力＊



城鎮調查失業率５﹒５％左右，體現了在就業總量和結構性矛盾更加突出背景下，加大穩就

業力度的要求。居民消費價格漲幅２％左右，目的在於通過各項政策和改革共同作用，改善供求

關係，使價格總水平處在合理區間。實現這些目標很不容易，必須付出艱苦努力。

