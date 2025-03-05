  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

05/03/2025 09:16

【兩會焦點】工作報告：今年國內生產總值增長５％左右

　　《經濟通通訊社記者丘敏華５日北京專電》十四屆全國人大三次會議今日上午９時在人民大
會堂開幕。國務院總理李強作政府工作報告。
　
　　今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長５％左右；城鎮調查失業率５﹒５％左右，城
鎮新增就業１２００萬人以上；居民消費價格漲幅２％左右；居民收入增長和經濟增長同步；國
際收支保持基本平衡；糧食產量１﹒４萬億斤左右；單位國內生產總值能耗降低３％左右，生態
環境質量持續改善。
　
　　李強表示，提出上述預期目標，綜合考慮了國內外形勢和各方面因素，兼顧了需要與可能經
濟增長預期目標為５％左右，既是穩就業、防風險、惠民生的需要，也有經濟增長潛力和有利條
件支撐，並與中長期發展目標相銜接，突出迎難而上、奮發有為的鮮明導向。
　
＊實現這些目標不容易，必須付出艱苦努力＊
　
　　城鎮調查失業率５﹒５％左右，體現了在就業總量和結構性矛盾更加突出背景下，加大穩就
業力度的要求。居民消費價格漲幅２％左右，目的在於通過各項政策和改革共同作用，改善供求
關係，使價格總水平處在合理區間。實現這些目標很不容易，必須付出艱苦努力。

【你點睇？】澤連斯基與特朗普會面不歡而散，你認為美烏最終能否達成協議？英法或組「意願聯盟」，你認為歐洲有否能力促成俄烏和談？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

為甚麼中國不能坐視烏克蘭危機

04/03/2025 15:22

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處