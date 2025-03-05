【兩會焦點】李強：支持港澳發展經濟改善民生，深化國際交往合作

《經濟通通訊社５日專訊》十四屆全國人大三次會議今天早上開幕，國務院總理李強作政府

工作報告。報告表示，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」

、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」、「愛

國者治澳」原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展

大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。



＊完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策＊



同時，要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，

堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合

作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創

民族復興偉業。



＊倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化＊



此外，要堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，堅定奉行互利共贏的開放戰

略，反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義、保護主義，維護國際公平正義。中國

願同國際社會一道，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動落實全球發展倡

議、全球安全倡議、全球文明倡議，積極參與全球治理體系改革和建設，推動構建人類命運共同

體，共創世界和平發展的美好未來。（ｓｌ）

