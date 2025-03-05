【兩會焦點】李強：外部環境複雜嚴峻，國內有效需求不足消費不振

《經濟通通訊社５日專訊》十四屆全國人大三次會議今日上午９時在人民大會堂開幕，國務

院總理李強作政府工作報告。報告指出，在肯定過去一年的成績的同時，也清醒看到面臨的問題

和挑戰。



＊關稅壁壘增多，地緣政治緊張因素仍然較多＊



從國際看，世界百年變局加速演進，外部環境更趨複雜嚴峻，可能對中國貿易、科技等領域

造成更大衝擊。世界經濟增長動能不足，單邊主義、保護主義加劇，多邊貿易體制受阻，關稅壁

壘增多，衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，對國際經濟循環造成阻礙。地緣政治緊張因素依然較多，

影響全球市場預期和投資信心，加劇國際市場波動風險。



＊經濟回升向好基礎未穩，企業帳款拖欠問題仍突出＊



從國內看，經濟回升向好基礎還不穩固，有效需求不足，特別是消費不振。部分企業生產經

營困難，帳款拖欠問題仍較突出。群眾就業增收面臨壓力。民生領域存在短板。一些地方基層財

政困難。社會矛盾化解和風險防範工作還需要加強。政府效能和依法行政能力有待提升。一些工

作協調配合不夠，有的政策落地偏慢、效果不及預期。有的部門服務觀念不強、辦事效率不高。

一些幹部亂作為、不作為、不善為，一些領域和地方腐敗問題依然多發。



報告強調，既要正視困難問題，更要堅定發展信心。中國具有顯著的制度優勢，有超大規模

市場、完備產業體系、豐富人力人才資源等諸多優勢條件，有長遠規劃、科學調控、上下協同的

有效治理機制，有需求升級、結構優化、動能轉換的廣闊增量空間，經濟長期向好的基本趨勢沒

有改變也不會改變，中國經濟航船必將乘風破浪、行穩致遠。（ｓｌ）

