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AH股新聞

05/03/2025 09:28

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０１％，今年ＧＤＰ增長目標５％左右

　　《經濟通通訊社５日專訊》十四屆全國人大三次會議今日開幕，國務院總理李強作政府工作
報告。根據報告，今年中國的ＧＤＰ增長目標定為５％左右。這與去年制定的增長目標持平，也
符合市場預期。工作報告提到更大力度促進樓市股市健康發展。滬深三大指數今早小幅高開，滬
綜指高開０﹒０１％，報３３２４﹒７點，深成指高開０﹒０７％，創業板指高開０﹒０２％。
　
　　政府工作報告還顯示，今年赤字率擬按４％左右安排、比上年提高１個百分點，赤字規模
５﹒６６萬億元（人民幣．下同）、比上年增加１﹒６萬億元。今年的財政預算赤字預計將佔
ＧＤＰ的４％左右，為自１９９４年財稅體制改革以來的最高水平，也與市場預期一致。紐約梅
隆銀行資深亞太市場策略師張偉勤說，將財政赤字從ＧＤＰ的３％提高到４％，這對於成長穩定
是積極且重要的。「現在需要的是有效執行已宣布的所有措施。預計中國將進一步推出信貸、貨
幣寬鬆政策以輔助財政刺激措施，這將提振股市情緒。」
　
　　《彭博》分析，要保持５％左右的經濟增速並非易事。去年對中國經濟成長貢獻率接近三分
之一的出口面臨威脅，美國對中國加徵的關稅從１０％上調至２０％，中國隨即宣布一系列反制
措施，中美貿易紛爭預期持續。而且樓市滑坡尚未觸底，彭博估中國還將陷入通縮。
　
　　人民銀行今日進行的３５３２億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有５４８７億
元逆回購到期，即今日淨回籠１９５５億元。（ｒｙ）

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