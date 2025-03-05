《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３２％，工程機械、機器人股領漲

《經濟通通訊社５日專訊》全國人大會議今開幕，中國２０２５年經濟增速目標一如預期設

定在「５％左右」，居民消費價格漲幅目標「２％左右」，赤字率擬按４％左右安排，將發行

１﹒３萬億元（人民幣．下同）超長期特別國債，安排新增地方政府專項債發行４﹒４萬億元。

發表工作報告的國務院總理李強坦言，實現這些目標很不容易，必須付出艱苦努力。



滬深三大股指上午漲跌不一，滬綜指收升０﹒３２％，報３３３４﹒９點，深成指則跌

０﹒１３％，創業板指弱０﹒３３％。兩市半日成交９４２０億元，較上個交易日同時段回升

８９２億元或１０﹒５％。



《路透》引述分析人士表示，中國主要經濟目標符合預期，雖然今年外部環境更具挑戰性，

但ＧＤＰ增長目標仍維持在５％不僅彰顯了信心，也意味著政策將加大對內需的支持；財政和貨

幣政策並未「打滿」，為外部不確定性及內部可能的經濟波動預留空間。



盤面上，工程機械半日漲近４﹒７％，人形機器人概念升幅亦靠前，相信與政府工作報告釋

放的支持信號有關。報告提及，因地制宜發展新質生產力，要培育量子科技、具身智能、６Ｇ等

未來產業；要推動傳統產業改造提升，加快製造業重點產業鏈高質量發展，強化產業基礎再造和

重大技術裝備攻關，深入實施製造業重大技術改造升級和大規模設備更新工程。



＊地產股逆勢下挫，今年關鍵詞「止跌回穩」＊



另外，２０２５政府工作報告提出，今年要持續用力推動房地產市場止跌回穩；因城施策調

減限制性措施，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。報告再提「穩住樓市股市」，市場預期房

地產依然是今年政府大力防範化解風險領域，地產股跌勢沉重，上午挫逾２％。中洲控股

（深：００００４２）大跌９﹒８％，光大嘉寶（滬：６００６２２）挫逾８％，金地集團

（滬：６００３８３）半日跌４﹒７％。



工作報告又說到，今年擬安排地方政府專項債券４﹒４萬億元、比上年增加５０００億元，

重點用於投資建設、土地收儲和收購存量商品房、消化地方政府拖欠企業帳款等。（ｒｙ）

