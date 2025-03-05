  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

05/03/2025 15:03

《Ａ股行情》政府經濟目標彰顯穩增長決心，滬綜指收升０﹒５３％

　　《經濟通通訊社５日專訊》十四屆全國人大三次會議今日開幕，國務院總理李強宣讀政府工
作報告，今年中國經濟增長目標定在５％左右，赤字率擬按４％左右安排、規模為５﹒６６萬億
（人民幣．下同），另擬發行１﹒３萬億元超長期特別國債等等。
　
　　國務院研究室主任沈丹陽表示，對實現今年５％經濟增長目標充滿信心，而且要看到宏觀經
濟政策實際上還留有後手，將會依據形勢變化動態調整、積極應對。一同出席國新辦吹風會的國
研室副主任陳昌盛表示，這次《政府工作報告》重視資產價格，把穩住樓市股市寫進總體要求，
這是第一次。此外，今年ＣＰＩ目標調整到２％，創下２００５年以來新低，陳昌盛認為，這是
一個更為積極、政策導向更鮮明的訊號。
　
　　市場分析指，中國定下經濟增長５％的目標、提高赤字率、為國有銀行補充資本等均大致符
合預期，亦凸顯出政府提振市場信心的意圖及穩增長的決心。滬深股市輕微高開後一度走低，午
後倒升，滬綜指收升０﹒５３％，兩連升，報３３４１﹒９６點，深成指揚０﹒２８％，創業板
指升０﹒０１％。兩市全日成交額錄１﹒４９萬億元，較上個交易日回升５８３億元或４％。
　
　　盤面上看，政府工作報告提及將予以支持的新興產業類別領風騷，６Ｇ概念股集體走強，收
升３﹒０７％，，機器人概念股反覆活躍，板塊漲２﹒７％。擬發特別國債５０００億元，支持
國有大型商業銀行補充資本，可緩解盈利壓力，銀行股全線向好。穩住樓市股市首次寫進工作報
告總體要求，券商板塊升，地產股仍跌多升少。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９０２﹒５７　　＋０﹒４５　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３４１﹒９６　　＋０﹒５３　　　　５８７７﹒６８　　
　　深證成指　　１０７０９﹒４６　＋０﹒２８　　　　９０６０﹒４７　　
　　創業板指　　２１９０﹒３６　　＋０﹒０１　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０８３﹒８２　　＋０﹒２９　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６３﹒９４　　＋０﹒５１　　　　　１﹒６８　　　　
　　深證Ｂ指　　１２１８﹒５４　　＋０﹒５７　　　　　０﹒４４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

為甚麼中國不能坐視烏克蘭危機

04/03/2025 15:22

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處