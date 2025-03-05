《Ａ股行情》政府經濟目標彰顯穩增長決心，滬綜指收升０﹒５３％

《經濟通通訊社５日專訊》十四屆全國人大三次會議今日開幕，國務院總理李強宣讀政府工

作報告，今年中國經濟增長目標定在５％左右，赤字率擬按４％左右安排、規模為５﹒６６萬億

（人民幣．下同），另擬發行１﹒３萬億元超長期特別國債等等。



國務院研究室主任沈丹陽表示，對實現今年５％經濟增長目標充滿信心，而且要看到宏觀經

濟政策實際上還留有後手，將會依據形勢變化動態調整、積極應對。一同出席國新辦吹風會的國

研室副主任陳昌盛表示，這次《政府工作報告》重視資產價格，把穩住樓市股市寫進總體要求，

這是第一次。此外，今年ＣＰＩ目標調整到２％，創下２００５年以來新低，陳昌盛認為，這是

一個更為積極、政策導向更鮮明的訊號。



市場分析指，中國定下經濟增長５％的目標、提高赤字率、為國有銀行補充資本等均大致符

合預期，亦凸顯出政府提振市場信心的意圖及穩增長的決心。滬深股市輕微高開後一度走低，午

後倒升，滬綜指收升０﹒５３％，兩連升，報３３４１﹒９６點，深成指揚０﹒２８％，創業板

指升０﹒０１％。兩市全日成交額錄１﹒４９萬億元，較上個交易日回升５８３億元或４％。



盤面上看，政府工作報告提及將予以支持的新興產業類別領風騷，６Ｇ概念股集體走強，收

升３﹒０７％，，機器人概念股反覆活躍，板塊漲２﹒７％。擬發特別國債５０００億元，支持

國有大型商業銀行補充資本，可緩解盈利壓力，銀行股全線向好。穩住樓市股市首次寫進工作報

告總體要求，券商板塊升，地產股仍跌多升少。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９０２﹒５７ ＋０﹒４５

上證指數 ３３４１﹒９６ ＋０﹒５３ ５８７７﹒６８

深證成指 １０７０９﹒４６ ＋０﹒２８ ９０６０﹒４７

創業板指 ２１９０﹒３６ ＋０﹒０１

科創５０ １０８３﹒８２ ＋０﹒２９

Ｂ股指數 ２６３﹒９４ ＋０﹒５１ １﹒６８

深證Ｂ指 １２１８﹒５４ ＋０﹒５７ ０﹒４４

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