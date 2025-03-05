【兩會焦點】一文讀懂政府工作報告：全方位擴內需為今年首要任務

《經濟通通訊社５日專訊》十四屆全國人大三次會議今日上午開幕，國務院總理李強作政府
工作報告，強調今年要突出重點、把握關鍵，並將「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大
國內需求」擺在今年政府工作任務首位。
２０２４年工作回顧
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國內生產總值增長５％
糧食產量首次躍上１﹒４萬億斤新台階
城鎮新增就業１２５６萬人，城鎮調查失業率平均為５﹒１％
新能源汽車年產量突破１３００萬輛
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今年主要預期目標
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國內生產總值增長５％左右
城鎮新增就業１２００萬人以上，城鎮調查失業率５﹒５％左右
居民消費價格漲幅２％左右
赤字率擬按４％左右安排、比上年提高１個百分點
糧食產量１﹒４萬億斤左右
單位國內生產總值能耗降低３％左右
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今年部分重點工作
－ 財政：赤字率擬按４％左右安排，赤字規模５﹒６６萬億元（人民幣．下同），比上年
增加１﹒６萬億元
－ 政府投資：今年中央預算內投資擬安排７３５０億元；擬安排地方政府專項債券４﹒４
萬億元、比上年增加５０００億元，重點用於投資建設、土地收儲和收購存量商品
房等；合計新增政府債務總規模１１﹒８６萬億元、比上年增加２﹒９萬億元
－ 特別國債：擬發行超長期特別國債１﹒３萬億元、比上年增加３０００億元；擬發行特
別國債５０００億元，支持國有大型商業銀行補充資本
－ 貨幣政策：適時降準降息，保持流動性充裕；優化和創新結構性貨幣政策工具，更大力
度促進樓市股市健康發展；落實無還本續貸政策，強化融資增信和風險分擔等支持措施；保持人
民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
－ 化解防範風險：做好地方政府隱性債務置換工作；加快剝離地方融資平台政府融資功能
，推動市場化轉型和債務風險化解；強化央地監管協同；充實存款保險基金、金融穩定保障基金
等化險資源
－ 消費：實施提振消費專項行動；多渠道促進居民增收，推動中低收入群體增收減負；創
新和豐富消費場景，加快數字、綠色、智能等新型消費發展；落實和優化休假制度，釋放文化、
旅遊、體育等消費潛力；安排超長期特別國債３０００億元支持消費品以舊換新
－ 新質生產力：推動商業航天、低空經濟等新興產業安全健康發展；培育生物製造、量子
科技、具身智能、６Ｇ等未來產業；加快製造業數字化轉型；大力發展智能網聯新能源汽車、人
工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能製造裝備
－ 教育：深入實施科教興國戰略；擴大高中階段教育學位供給，逐步推行免費學前教育；
大力支持、大膽使用青年科技人才
－ 市場環境：落實解決拖欠企業帳款問題長效機制；開展規範涉企執法專項行動；綜合整
治「內捲式」競爭
－ 開放：推動互聯網、文化等領域有序開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點；支
持有條件的地方發展新型離岸貿易
－ 住房：持續用力推動房地產市場止跌回穩；加力實施城中村和危舊房改造；推進收購存
量商品房；繼續做好保交房工作
－ 鄉村振興：深入實施種業振興行動；鞏固大豆擴種成果，挖掘油料擴產潛力；啟動中央
統籌下的糧食產銷區省際橫向利益補償，加大對產糧大縣支持；做好「土特產」文章，發展林下
經濟，拓寬農民增收渠道
－ 城鎮化：推動將符合條件的農業轉移人口納入住房保障體系；持續推進城市更新和城鎮
老舊小區改造，統籌城市低效用地再開發
－ 生態：健全綠色消費激勵機制，推動形成綠色低碳的生產方式和生活方式；加快建設
「沙戈荒」新能源基地，發展海上風電；開展煤電低碳化改造試點示範；制定固體廢物綜合治理
行動計劃
－ 就業：支持勞動密集型產業吸納和穩定就業；拓寬高校畢業生等青年就業創業渠道；加
強靈活就業和新就業形態勞動者權益保障；提高技能人才待遇水平
－ 醫療衛生：優化藥品集採政策，強化質量評估和監管；支持創新藥發展；居民醫保和基
本公共衛生服務經費人均財政補助標準分別再提高３０元和５元
－ 社會保障：城鄉居民基礎養老金最低標準再提高２０元，適當提高退休人員基本養老金
；制定促進生育政策，發放育兒補貼。
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