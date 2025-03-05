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AH股新聞

05/03/2025 14:25

【兩會解讀】工作報告提「創新」４０次，首提「具身智能」等新詞

　　《經濟通通訊社５日專訊》十四屆全國人大三次會議今日上午開幕，國務院總理李強作政府
工作報告。繼去年將發展新質生產力列為首要任務後，今年的政府工作報告再聚焦科技發展與創
新，除了「人工智能」外，還首次提及「機器人」、「具身智能」等備受矚目且更加具體的創新
領域，凸顯中國將聚焦科技發展的決心。
　
　　據《路透》統計，今年的政府工作報告共２８次提到「科技」，４０次提到「創新」，３次
提到「人工智能」。與去年相比，今年報告新增提及「智能機器人」和「具身智能」，並稱要支
持獨角獸企業、瞪羚企業發展。
　
　　望正資本全球宏觀對沖基金董事長劉陳杰指出，從結構性政策來看，政府工作報告強調消費
能力建設和科技發展，更多著墨於數字經濟創新活力；推進人工智能等發展，有利於推動經濟增
長的目標實現，也有利於經濟產業的躍遷升級。
　
＊分析料中國將全力扶持ＡＩ大模型，升級算力基礎設施＊
　
　　研究機構海豚社創始人李成東認為，人工智能已經變成中美競爭的一個關鍵點。中國將新質
生產力視為突破傳統增長模式、實現高質量發展的核心抓手；預計會在國內市場全力扶持人工智
能大模型，同時也會支持ＤｅｅｐＳｅｅｋ在全球成為開源大模型基座。他並指出，人工智能的
配套產業，就是被「卡脖子」的半導體芯片，預計中國會在算力基礎設施進行升級，繼續擴大投
資國家算力網絡建設工程，提升國產ＧＰＵ集群利用率。
　
　　今年的政府工作報告指出，要持續推進「人工智能＋」行動，支持大模型廣泛應用，大力發
展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能製造裝備

　
＊分析料ＡＩ＋將迅速落地，政策扶持力度將大增＊
　
　　展望中國在科技領域的投資，透鏡諮詢創始人況玉清認為，各層級政府對於新質生產力、尤
其是人工智能＋方向的政策扶持力度肯定還會大幅增加，政策上預期會形成中央＋地方兩級同步
發力的局面。在央地多級政府同步發力局面下，相關產業政策應該會更加立體。
　
　　況玉清又稱，去年「發展新質生產力」置頂，今年ＤｅｅｐＳｅｅｋ、宇樹等創新企業大火
，為國內外對於中國企業創新能力提供了極大的信心，中國資產也在海外掀起重估浪潮，「哪個
方面來看，新質生產力戰略方向都是對的，產業效果也是明顯超出預期的，所以更會堅持下去了
」。
　
　　資深互聯網觀察家丁導師則預計，今年「人工智能＋」將迅速落地並賦能千行萬業，實現降
本增效。丁導師稱，未來全球的競爭焦點有很多，人工智能應該排第一；核心技術底層技術上美
國可能先行了一大步，但是在落地應用、場景應用這個環節，「我認為中國是領先的」。
（ｓｌ）

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