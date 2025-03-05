  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

05/03/2025 17:13

《神州金融》金監總局：京津滬杭等１８城試點科技企業併購貸款

　　《經濟通通訊社５日專訊》國家金融監督管理總局網站今日發文，由有關司局負責人就「做
好科技企業併購貸款試點工作」答記者問。文章指出，金監總局深入調研科技企業融資堵點痛點
，聚焦科技企業反映的突出問題，試點適度放寬《商業銀行併購貸款風險管理指引》部分條款，
支持科技企業發展。
　
＊貸款佔企業併購交易額放寬至「不高於８０％」＊
　
　　金監總局近期組織開展適度放寬科技企業併購貸款政策試點工作，試點城市包括北京市、上
海市、天津市、重慶市、南京市、杭州市、合肥市、濟南市、武漢市、長沙市、廣州市、成都市
、西安市、寧波市、廈門市、青島市、深圳市和蘇州市共１８個城市，納入標準為科技優勢資源
集中、研發投入強度較大、併購交易和股權投資市場活躍。試點放寬的政策具體為：對於「控股
型」併購，試點將貸款佔企業併購交易額「不應高於６０％」放寬至「不應高於８０％」，貸款
期限「一般不超過七年」放寬至「一般不超過十年」。
　
　　金監總局指，試點目的為推動更多金融資源用於促進科技創新，加快構建同科技創新相適應
的科技金融體制，助力新質生產力發展、高水平科技自立自強和科技強國建設。金監總局並提到
，試點銀行應經營狀況良好、公司治理完善、主要審慎監管指標符合監管要求、併購貸款專業服
務水平和風險管控能力較強，包括大型商業銀行、股份制商業銀行和城市商業銀行。試點科技企
業應科研積累和創新能力強、技術改造需求大、科技成果轉化及市場化前景廣闊、信用記錄良好

　
　　下一步，金監總局將指導相關金融監管局加強組織協調，確保試點工作順利推進。督促試點
銀行按照市場化、法治化原則，制定科技企業並購貸款試點工作細則，健全差異化的信貸評價體
系，強化貸款資金用途監控，培養具有科技行業背景、企業併購專業知識的科技金融人才隊伍，
為科技企業併購提供有效的金融支持。（ｓｌ）
　
　

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

為甚麼中國不能坐視烏克蘭危機

04/03/2025 15:22

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處