《神州金融》金監總局：京津滬杭等１８城試點科技企業併購貸款

《經濟通通訊社５日專訊》國家金融監督管理總局網站今日發文，由有關司局負責人就「做

好科技企業併購貸款試點工作」答記者問。文章指出，金監總局深入調研科技企業融資堵點痛點

，聚焦科技企業反映的突出問題，試點適度放寬《商業銀行併購貸款風險管理指引》部分條款，

支持科技企業發展。



＊貸款佔企業併購交易額放寬至「不高於８０％」＊



金監總局近期組織開展適度放寬科技企業併購貸款政策試點工作，試點城市包括北京市、上

海市、天津市、重慶市、南京市、杭州市、合肥市、濟南市、武漢市、長沙市、廣州市、成都市

、西安市、寧波市、廈門市、青島市、深圳市和蘇州市共１８個城市，納入標準為科技優勢資源

集中、研發投入強度較大、併購交易和股權投資市場活躍。試點放寬的政策具體為：對於「控股

型」併購，試點將貸款佔企業併購交易額「不應高於６０％」放寬至「不應高於８０％」，貸款

期限「一般不超過七年」放寬至「一般不超過十年」。



金監總局指，試點目的為推動更多金融資源用於促進科技創新，加快構建同科技創新相適應

的科技金融體制，助力新質生產力發展、高水平科技自立自強和科技強國建設。金監總局並提到

，試點銀行應經營狀況良好、公司治理完善、主要審慎監管指標符合監管要求、併購貸款專業服

務水平和風險管控能力較強，包括大型商業銀行、股份制商業銀行和城市商業銀行。試點科技企

業應科研積累和創新能力強、技術改造需求大、科技成果轉化及市場化前景廣闊、信用記錄良好

。



下一步，金監總局將指導相關金融監管局加強組織協調，確保試點工作順利推進。督促試點

銀行按照市場化、法治化原則，制定科技企業並購貸款試點工作細則，健全差異化的信貸評價體

系，強化貸款資金用途監控，培養具有科技行業背景、企業併購專業知識的科技金融人才隊伍，

為科技企業併購提供有效的金融支持。（ｓｌ）





