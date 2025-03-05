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AH股新聞

05/03/2025 14:00

【ＦＯＣＵＳ】工作報告提「改革」逾４０次，科技、文化亦吸睛

　　【ＦＯＣＵＳ】一年一度兩會「政府工作報告」周三（５日）揭盅，ＧＤＰ（５％左右）、
ＣＰＩ（２％左右）等目標一如市場預期，赤字率（４％左右）及專項債規模（４﹒４萬億元）
雙雙創歷史新高。惟整體而言，未見「超常規逆周期調節」火箭筒式刺激，滬深兩市半日錄逾４
千股下跌。鑒於當局對形勢的最新判斷，在傳統的「三架馬車（消費、投資、出口）」之外，改
革、科技、文化的槓桿作用備受重視。
　
＊外部環境或致貿易科技更大衝擊＊
　
　　特朗普重返國會山莊發表「美國夢勢不可擋」演講之際，中國亦以新增２﹒９萬億元政府債
（總規模１１﹒８６萬億元），為「５％左右」強勁增長目標護航，展現迎戰新一輪大國博弈的
決心。
　
　　探究政府工作報告的措辭演變，素來是坊間一窺決策層對內外形勢最新研判的窗口。相比去
年，今年報告新增「外部環境更趨複雜嚴峻，可能對我國貿易、科技等領域造成更大衝擊」表述
，並逾４０次提及「改革」，其中「推動標誌性改革舉措加快落地」，涉及經濟體制、財稅金融
體制等。
　
＊倡「概念驗證」提高科技轉化率＊
　
　　至於科技，報告明確提出，培育生物製造、量子科技、具身智慧、６Ｇ等未來產業；並在去
年「推進共通技術平台、中試驗證平台建設」的基礎上，新增「概念驗證」，以提高科技成果向
市場化和現實生產力的轉化率。
　
　　美國智庫大西洋理事會１月就曾發表題為「ＤｅｅｐＳｅｅｋ是概念驗證嗎」的文章，警示
美國應該更關注中國的創新環境變化如何推動國家戰略。事實證明，允許快速概念驗證、鼓勵探
索、寬容失敗，有助相關技術快速迭代。
　
＊文化產業塑新型消費偏好及需求＊
　
　　改革、科技對經濟的乘數效應顯而易見，而文化對今年頭號工作任務「大力提振消費」，亦
不乏塑造數字、綠色、智慧等新型消費偏好的奇功。工作報告就指，健全文化產業體系與市場體
系，加速發展新型文化業態。
　
　　無獨有偶，主打文化ＩＰ消費的泡泡瑪特（０９９９２）今日股價再創上市新高。在此之前
，該公司因應「哪吒２」熱潮而發布聯乘盲盒，短短幾日就遭搶購一空。而國家發改委早前提及
的視聽電子消費、國貨潮品消費等，亦攸關文化消費升級需求。
　
　　從此角度看，政府以改革、科技、文化三個新維度加持經濟運行，為接下來的「十五五」提
供更多內生動力，長遠或較「３０００億支持消費品以舊換新」、「城鄉基礎養老金最低標準再
提高２０元」更事半功倍。

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