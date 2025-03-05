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AH股新聞

05/03/2025 17:58

《中國要聞》中國據報將持續調控粗鋼產量，推動鋼鐵產業減量重組

　　《經濟通通訊社５日專訊》據《路透》引述一份官方報告指，中國將「推動鋼鐵產業減量重
組」。報告稱，中國將「出台化解重點產業結構性矛盾的政策措施，通過強化產業調控、提質升
級破『內捲』」。
　
　　報道指，中國是全球最大鋼鐵生產國和消費國，惟其鋼鐵行業產能過剩問題正引發全球貿易
摩擦。報道又指，該份官方報告中沒有透露減產規模，但過去一周煉鋼原料價格一直下跌，因市
場猜測政府將削減約５０００萬噸粗鋼產量。
　
　　報道提到，中國國家發改委和中國鋼鐵工業協會沒有回應置評請求。
　
　　全國人大會議今日上午開幕，議程之一是審查國務院關於２０２４年國民經濟和社會發展計
劃執行情況與２０２５年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、２０２５年國民經濟和社會發展
計劃草案。市場流傳，國家發改委提交全國人大會議審議的２０２５年國民經濟和社會發展計劃
草案提出，「修訂鋼鐵、水泥、玻璃等行業產能置換實施辦法，推動落後低效產能穩步退出」、
「出台化解重點產業結構性矛盾的政策措施，通過強化產業調控、提質升級破『內卷』」、「持
續實施粗鋼產量調控，推動鋼鐵產業減量重組」、「國家持續實施粗鋼產量調控，有利於平衡市
場供需關係，提振市場信心，利好鋼材價格走勢」。該份草案的內容尚未完整公開。
　
　　報道引述花旗分析師表示，縱觀２０１９－２０２４年兩會，這是國家發改委首次在該份計
劃草案中提出削減鋼鐵產量；此前發改委關注的重點是產業轉型、碳排放以及該領域的行業整合
。（ｓｌ）

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