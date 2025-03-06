【兩會焦點】李希參加福建代表團審議，提出探索兩岸融合發展新路

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》中共中央政治局常委、中央紀委書記李希５

日下午來到他所在的福建代表團，同代表們一起審議政府工作報告。李希指出，當前正值以中國

式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期。堅持因地制宜發展新質生產力，加快建

設現代化經濟體系，著力推動科技創新和產業創新深度融合，推動區域協調發展和城鄉融合發展

，不斷探索海峽兩岸融合發展新路，久久為功提升文化影響力、展示福建新形象。



＊堅決查處「蠅貪蟻腐」＊



李希強調，高質量發展需要高質量黨建來引領。紀檢監察機關要始終圍繞中心、服務大局，

認真履職盡責，堅持用改革精神和嚴的標準管黨治黨。要持續推進政治監督具體化、精準化、常

態化，保障黨中央關於經濟社會發展的各項決策部署取得實效。要深入推進風腐同查同治，鍥而

不捨落實中央八項規定精神，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，不斷淨化政治生態，營造良好

發展環境。要持續深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，堅決查處「蠅貪蟻腐」，不斷厚植黨

的執政根基，凝聚推進中國式現代化的磅礡力量。

