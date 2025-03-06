【兩會焦點】李強參加雲南代表團：以更積極作為推動經濟回升向好

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國務院總理李強５日來到他所在的雲南代表

團，同代表們一起審議政府工作報告。李強強調，今年是「十四五」規劃收官之年，中國改革發

展的任務十分繁重，外部環境更趨複雜嚴峻。面對前進道路上可能出現的各種困難挑戰，必須進

一步堅定信心、開拓思路，以更加強烈的擔當、更加積極的作為，推動經濟持續回升向好，不斷

增進民生福祉，保持社會和諧穩定。



＊雲南要打造旅遊消費升級版＊



李強表示，雲南在全國發展大局中具有重要的地位和作用。要打造旅遊消費升級版，推動文

化、旅遊同醫療康養、休閒健身、觀光農業等聯動發展，不斷拓展消費場景、延伸服務鏈條，持

續挖掘蘊藏其中的內需潛力，形成新的經濟增長點。要開拓綠色發展新空間，推進「綠電＋先進

製造業」深度融合，通過提品質、強品牌發展綠色農業，堅持不懈加強污染治理和生態系統保護

修復，築牢西南地區生態安全屏障。



李強又指，要做強向西南開放橋頭堡，推動園區平台建設和基礎設施互聯互通、標準規則互

認對接，進一步強化內引外聯的開放功能。要走好鄉村振興致富路，切實鞏固拓展脫貧攻堅成果

，確保不發生規模性返貧致貧。

