  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

06/03/2025 09:45

【兩會焦點】張又俠、何衛東參加解放軍和武警團審議政府工作報告

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》解放軍和武警部隊代表團５日下午分組審議
政府工作報告，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中共中央政治局委員、中央軍委
副主席何衛東分別參加小組審議。
　
　　張又俠指出，全力以赴打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，加快推進國防和軍隊現代化。
要真學真懂真信真用習近平新時代中國特色社會主義思想，推動新時代政治建軍走深走實。要全
面加強練兵備戰，抓實各項軍事斗爭準備，提高打贏信息化智能化戰爭能力。
　
　　何衛東指出，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，貫徹軍委主席
負責制，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強戰略支撐。要扛起打好攻
堅戰的政治擔當，深化練兵備戰，聚力抓好軍隊建設「十四五」規劃落實。要持續深化政治整訓
，深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，久久為功抓基層打基礎，凝聚打好攻堅戰的強大意志力
量。
　
＊中國軍費今年預計增７﹒２％，國防預算連續１０年降至個位數＊
　
　　根據昨天（５日）公布的２０２５年中央和地方財政預算草案報告，２０２５年中國國防支
出為１７８４６﹒６５億元人民幣，增長７﹒２％。預算增幅連續三年持平。２０１６年至
２０２５年，國防預算增幅分別為７﹒６％、７﹒０％、８﹒１％、７﹒５％、６﹒６％、
６﹒８％、７﹒１％、７﹒２％、７﹒２％和７﹒２％，已經連續１０年個位數增長。另據報告
，２０２４年中國國防支出是１６６５２﹒０８億元人民幣，完成預算的１００％。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

巴人紀錄片獲奧斯卡，兩民族和解更強大？

05/03/2025 19:21

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處