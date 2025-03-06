【兩會焦點】王文濤：今年已收汽車置換更新補貼申請超７０萬份

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》商務部部長王文濤在全國人大記者會上表示

，截至３月５日，全國共收到２０２５年汽車報廢更新補貼申請超３１萬份，汽車置換更新補貼

申請超７０萬份，合計超過１００萬，超９４０萬名消費者購買１２大類家電以舊換新產品超

１２００萬台、已有超３４００萬名消費者申請了超４２００萬件手機等數碼產品購新補貼。商

務部還升級了服務、提高了效率，讓大家「換」得更加便利、更加放心，更好享受政策紅利。



對外開放方面，王文濤表示，將推動擴大電信、醫療、教育等領域開放試點，推動互聯網、

文化等領域有序開放，推進服務業擴大開放綜合試點示範，提升對全國服務業開放的引領作用，

引進更多優質服務，提升供給質量。優化外國人來華簽證政策，提升入境、住宿、支付等便利化

水平，培育面向國際的教育、醫療、會展等市場。



對內放開方面，將聚焦相關重點領域和民生關切，繼續出台支持政策和專項舉措，從放寬准

入、減少限制、優化監管等方面入手，擴大健康、養老、托幼、家政等多元化服務供給。同時，

將實施服務消費提質惠民行動，組織開展促進服務消費的系列活動，鼓勵各地結合本地特色和消

費細分需求，促進業態融合發展，創新服務消費場景，更好滿足個性化、多樣化、品質化消費需

求。

