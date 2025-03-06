【兩會焦點】人行、中證監將推債券市場的科技板，支持科企等發債

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》人民銀行行長潘功勝在十四屆全國人大三次

會議經濟主題記者會上表示，科技創新活動複雜多元，處於不同生命周期的企業的風險特徵和金

融需求有很大差異，金融供給的適配性要進一步提升。人民銀行將會同中證監、科技部等部門創

新推出債券市場的科技板，支持金融機構、科技型企業、私募股權投資機構等三類主體，發行科

技創新債券，豐富科技創新債券的產品體系。



債券市場的科技板會根據科技創新企業的訴求和股權基金投資回報的特點，完善科技創新債

券發行交易的制度安排、創新風險分擔機制，降低發行成本，引導債券基金更加高效便捷、低成

本地投向科技創新領域。



潘功勝又指，支持商業銀行、證券公司、金融資產投資公司等金融機構，發行科技創新債券

，拓寬科技貸款、債券投資、股權投資的資金來源；支持成長期、成熟期的科技型企業，發行中

長期債券，用於加大科技創新領域的研發投入、項目建設和並購重組等；支持科技投資經驗豐富

的頭部私募股權投資機構、創業投資機構等發行長期限的科技創新債券，帶動更多的資金投早投

小、投長期、投科技。



