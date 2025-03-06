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AH股新聞

06/03/2025 17:45

【兩會焦點】人行上海總部主任金鵬輝：建議在滬建離岸經濟功能區

　　《經濟通通訊社記者丘敏華６日北京專電》全國兩會正在北京舉行。在今日下午舉行的上海
市代表團全體會議上，人行上海總部主任、上海分行行長兼國家外匯管理局上海市分局局長長金
鵬輝就提升上海離岸功能，打造「走出去」橋頭堡和海外中資避風港，建議在上海建設離岸經濟
功能區。
　
＊應為海外中資提供避風港＊
　
　　金鵬輝介紹，近年來中國海外投資規模不斷擴大，２０２３年末，境外中資企業達４﹒８萬
家，資產總額近９萬億美元，維護海外利益安全的戰略重要性日益凸顯。一直以來，上海都是國
內企業走出去，拓展一帶一路和海外市場的橋頭堡。在百年變局加速演進，國際形勢變亂交織的
背景下，僅僅護航企業出海還不夠，還要提供溫暖安全的避風港。
　
　　金鵬輝稱，現行的跨境金融體系是基於一頭在內、一頭在外的跨境業務需求和特點構建的，
與兩頭在外的離岸業務並不完全一致。從國際經驗看，離岸金融體系並非只涉及金融本身，而是
以金融為主體，包括商事、稅收、法律等制度在內的綜合體系。
　
＊豁免部分不相適應的國內現行規則＊
　
　　金鵬輝建議，明確在上海建設離岸經濟功能區，配套商事制度改革，對金融、稅收、法律等
多領域制度規則進行系統性設計。在現行金融體系之外，構建一套適用國際通行規則，豁免與離
岸業務發展需求不相適應的國內現行規則。同時，明確司法管轄權在上海，並能在高階引領國際
規則的離岸金融體系。
　
　　他強調，金融可以先行先試，但不能過於單兵突進，需要商事等制度改革配套跟進，最終服
務於走出去的中資離岸經貿活動。「在複雜動蕩的國際大環境下，有了這套離岸體系，就能保障
回到避風港的走出去企業，可以既安全又便捷地開展國際經濟活動。」

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