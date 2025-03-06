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AH股新聞

06/03/2025 18:01

【兩會焦點】上海國投董事長袁國華：深耕三大先導產業大賽道

　　《經濟通通訊社記者丘敏華６日北京專電》全國兩會正在北京舉行。在今日下午舉行的上海
市代表團全體會議上，上海國有資本投資投資有限公司董事長袁國華對發展長期資本、耐心資本
，助力科技創新和產業創新提出建議。
　
　　袁國華說，今年政府工作報告明確指出要高質量完成國有企業改革深化提升行動。上海國投
公司作為基金管理、國有資本投資運營的專業平台，去年組建了千億人民幣規模的上海三大產業
母基金和未來產業基金，帶動更多資本投向戰略性領域，對關鍵技術產業化和科技成果轉化形成
長周期支撐。
　
　　袁國華認為，需要緊扣國資國企改革要求，加快構建三個特色體系。一是加快打造特色的科
技創業資源體系，堅守科技創新策源的前沿投資，從實驗室的初始階段到科技成果轉化，提供科
技創新加速度；二是構建特色鮮明的先導產業和未來產業投資體系，深耕三大先導產業大賽道，
加快布局一批戰略性、關鍵性和功能性項目；三是加快構建特色的基金矩陣，完善以三大先導產
業和上海未來產業為主的產業體系。
　
　　此外，他還建議，進一步優化長期資本的稅收政策，引導更多各類資本投早、投小、投長期
並且投硬科技。
　
　　據了解，為加快國際經濟中心建設，２０２４年７月和９月，上海先後宣布設立總規模
１０００億元人民幣的集成電路、人工智能、生物醫藥三大先導產業母基金和未來產業基金。上
海國投是這三大母基金和未來產業基金的管理人。

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